Xi Jinping aposta per reforçar els llaços amb el Vietnam en la seva primera visita al país en sis anys

MADRID, 12 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Xina, Xi Jinping, ha optat aquest dimarts per reforçar els lligams amb el Vietnam per a un "desenvolupament més gran a llarg termini" i assolir un "bon veïnatge a Àsia" durant la seva primera visita al país des del 2017 i que durarà dos dies.

"Crec que una comunitat Xina-Vietnam amb un futur compartit (...) donarà més energia positiva als nostres esforços per al desenvolupament a llarg termini i el bon veïnatge a Àsia, i farà més contribucions a la pau i al desenvolupament del món", ha declarat el mandatari xinès, segons recull l'agència de notícies estatal xinesa Xinhua.

En aquest sentit, ha manifestat que l'augment de la cooperació estratègica entre les dues nacions "atraurà més països" al que Xi anomena "la gran causa" de la construcció d'una comunitat asiàtica i mundial de "futur compartit".

Per aconseguir-ho, ha emfatitzat la necessitat de reforçar les seves relacions polítiques i estratègiques, fer servir els seus sectors més potents per a la cooperació i "intensificar els intercanvis amistosos" de cara a prendre decisions consensuades allà on hi hagi diferències.

La prospecció de petroli i gas al mar de la Xina Meridional és un afer que tensa les relacions entre la Xina i el Vietnam, que van viure un seguit de violentes disputes entre 1974 i 1988 pel control de les illes Spratly i Paracel.

De fet, la Xina reclama gairebé tot el mar de la Xina Meridional com a territori propi i ha construït illes artificials amb instal·lacions militars sobre els esculls de la zona, que també són reclamats en part pel Vietnam.