Xi adverteix de possibles "conflictes" amb els EUA si "no es gestiona bé" el diàleg sobre Taiwan

Cheng-Chia Huang/ZUMA Press Wire / DPA - Arxiu
MADRID, 14 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Xina, Xi Jinping, ha advertit aquest dijous enfront del seu homòleg nord-americà, Donald Trump, que "independència de Taiwan i pau a l'estret" són idees "incompatibles" i que si Washington i Pequín "no gestionen bé" aquest assumpte "sorgiran friccions i fins i tot conflictes" entre tots dos, portant les relacions bilaterals a "una situació molt perillosa".
"Si es gestiona adequadament, les relacions entre tots dos països podran mantenir-se estables en general. Si no es gestiona bé, sorgiran friccions i fins i tot conflictes entre tots dos països, la qual cosa empenyerà les relacions entre la Xina i els Estats Units a una situació molt perillosa", ha manifestat Xi en declaracions recollides per l'agència Xinhua des del Gran Saló del Poble de la Plaça de Tiananmen, a Pequín, on s'ha reunit amb Trump.
Descrivint la qüestió de Taiwan com "l'assumpte més important en les relacions" entre tots dos països, el mandatari xinès ha mantingut que "la independència de Taiwan i la pau a l'estret de Taiwan són incompatibles".