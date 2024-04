El xef José Andrés a Netanyahu: "L'atac és resultat de reduir l'ajuda humanitària"

MADRID, 3 abr. (EUROPA PRESS) -

El cuiner José Andrés, fundador de World Central Kitchen (WCK), ha respost aquest dimecres al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, qui dimarts va justificar l'atac que va matar set treballadors de la seva ONG: "No només va ser un error desafortunat", sinó "el resultat directe de la política del seu govern de reduir l'ajuda humanitària a nivells desesperats".

"Els atacs aeris contra el nostre comboi no només van ser un error desafortunat entre la boira de la guerra. Va ser un atac directe contra vehicles clarament senyalitzats el moviment dels quals les FDI coneixia", ha retret el cuiner en un article a 'Yediot Aharonot'.

"També ha estat el resultat directe de la política del seu govern de reduir l'ajuda humanitària a nivells desesperats", ha subratllat, alhora que ha reclamat l'aparició "del millor d'Israel", perquè "no es pot salvar els ostatges bombardejant tots els edificis de Gaza".

En aquest sentit, si bé ha destacat com una bona notícia l'anunci de l'exèrcit i del Govern d'Israel d'obrir una investigació sobre l'incident, ha assenyalat que aquesta investigació "ha de començar des de dalt, no només des de baix".

"No es pot guanyar aquesta guerra matant de fam tota una població", ha emfatitzat el fundador de WCK, qui ha recordat els treballadors de la seva ONG com "el millor de la humanitat", els qui "ho van arriscar tot per l'activitat humana més fonamental: compartir el nostre menjar".

"El Govern israelià necessita obrir rutes terrestres per a aliments i medicines. Ha de deixar de matar civils i treballadors humanitaris. Necessita emprendre avui el llarg camí cap a la pau", ha reclamat.

Un dels vehicles de WCK va ser atacat dilluns per l'exèrcit d'Israel a Deir al-Balah, al centre de la Franja de Gaza, després de sortir d'un magatzem on havien descarregat 100 tones d'aliments, en un desplaçament coordinat amb les autoritats israelianes.