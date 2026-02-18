Witkoff celebra l'"avanç significatiu" en les converses amb Kíiv i Moscou a Ginebra

MADRID, 18 febr. (EUROPA PRESS) -
L'enviat especial dels Estats Units, Steve Witkoff, ha destacat l'"avanç significatiu" en les converses celebrades aquest dimarts a Ginebra, Suïssa, amb Ucraïna i Rússia per posar fi a gairebé quatre anys de guerra, un extrem que ha atribuït a l'"èxit" del president, Donald Trump.
"Avui (aquest dimarts) seguint les instruccions del president Trump, els Estats Units ha moderat una tercera ronda de converses trilaterales amb Ucraïna i Rússia", ha assenyalat en un escarit missatge a xarxes socials, on ha manifestat el seu agraïment al Govern de Suïssa per "el seu amable acolliment" de les trobades.
Witkoff, que ha estat acompanyat per l'exassesor de la Casa Blanca Jared Kushner --gendre del mandatari nord-americà-- ha recalcat que "l'èxit del president Trump en reunir a ambdues parts d'aquesta guerra ha suposat un avanç significatiu".