William Lai assumeix la Presidència de Taiwan davant d'una delegació dels EUA i amb fortes mesures de seguretat

MADRID, 19 maig (EUROPA PRESS) -

El president electe de Taiwan, William Lai, assumirà formalment el càrrec en una cerimònia aquest diumenge que comptarà amb la presència d'una delegació dels Estats Units i que es durà a terme amb fortes mesures de seguretat donada l'animadversió declarada per les autoritats de la Xina, que la descriuen com un "instigador bèl·lic" dins del llarg conflicte entre Pequín i el territori.

Lai centrarà el seu discurs en la necessitat de preservar l'estatu quo actual de l'illa com una entitat completament independent de la Xina, segons fonts properes al mandatari en el 'Taipei Times'.

La cerimònia comptarà amb la presència d'una delegació nord-americana encapçalada per l'ex-director del Consell Econòmic Nacional de la Casa Blanca, Brian Deese, i l'ex-sotssecretari d'Estat, Richard Armitage, segons va anunciar aquest cap de setmana el Ministeri d'Exteriors de Taiwan.

A més d'assistir a la cerimònia d'inauguració presidencial i al banquet, el grup es reunirà amb Lai per entaular "debats en profunditat sobre les relacions entre Taiwan i els Estats Units", que no reconeix formalment la independència de l'illa, però sí que n'és un aliat declarat.

La cerimònia tindrà lloc enmig d'un increment de la seguretat, tal com ha anunciat aquest diumenge la Guàrdia Costanera de Taipei, que ha enviat personal addicional a "patrullar a tota hora del dia i de la nit" d'aquest diumenge les illes perifèriques de Taiwan.

Nascut el 1959, alcalde de Tainan i després primer ministre i vicepresident de Taiwan, Lai ha estat vinculat en nombroses ocasions a la principal facció del governant Partit Progressista Democràtic, la centre esquerra Nova Onada, gran defensora de la independència total taiwanesa.

El 2018, segons ascendia en les files de la política de l'illa, Lai va haver de matisar unes declaracions en les quals es descrivia com "un treballador polític pragmàtic per la independència" en puntualitzar que "Taiwan és una nació sobirana i independent" i que, per tant, no té per què declarar la seva independència"; una decisió que "només poden prendre els seus 23 milions d'habitants", va recollir llavors el diari 'Taipei Times'.

Malgrat que Lai ha combinat aquesta classe de declaracions amb comentaris més mesurats entorn del futur de les relacions amb Pequín --"La nostra porta sempre estarà oberta a l'entesa amb la Xina sota un principi d'igualtat, perquè la pau no té preu i la guerra no coneix guanyadors"--, el Govern xinès ja li ha posat la creu com un "instigador bèl·lic" que anticipa quatre anys més de tensions encara més evidents.

"Aquest home allunyarà encara més Taiwan de la pau i la prosperitat per acostar-la a la guerra i a la decadència", va manifestar en el seu moment el portaveu de l'Oficina per a Afers de Taiwan, l'agència xinesa encarregada de les relacions amb l'illa, Chen Binhua. La companya de fórmula electoral de Lai, cal recordar, va ser que l'antiga representant (ambaixadora 'de facto', pràcticament) de l'illa als Estats Units Hsiao Bi Khim, actuarà com a enllaç fonamental amb el gran aliat internacional de Taipei.