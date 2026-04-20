Vuit menors d'entre 1 i 14 anys morts en un tiroteig a Louisiana

MADRID, 20 abr. (EUROPA PRESS) -
Un home ha matat aquest diumenge a vuit menors d'entre 1 i 14 anys d'edat --set d'ells, fills seus-- i ha ferit de gravetat a la seva esposa i a una altra dona que podria ser la seva núvia abans de robar un vehicle, donar-se a la fugida i ser abatut per agents de Policia a Shreveport, Louisiana, segons el propi cos.
"Fins al moment, els investigadors han confirmat que vuit nens, amb edats compreses entre 1 i 14 anys, aproximadament, han estat assassinats dins d'una residència situada en el bloc 300 del carrer West 79th durant un violent incident de violència domèstica", ha informat la Policia de Shreveport en un comunicat difós a xarxes.
En el mateix, el cos ha precisat que "dues dones adultes estan sent ateses en un hospital local per lesions greus" mentre que una altra "víctima adolescent també ha sofert lesions durant l'incident", si bá "no es posa en perill la seva vida".
"La informació preliminar indica que el sospitós ha disparat primer a una dona adulta al carrer Harrison abans de dirigir-se a la residència al carrer West 79th (a uns 800 metres), on ha comès aquest atroç acte. Després de fugir del lloc, el sospitós ha robat un cotxe a punta de pistola a un home adult prop de la intersecció de l'avinguda Linwood i el carrer West 79th", relata el comunicat.
Després d'això, la Policia ha localitzat el vehicle robat i ha iniciat una persecució fins que "finalment han detingut al sospitós". "Els agents s'han vist obligats a usar les seves armes reglamentàries, neutralitzant al sospitós, qui ha estat declarat mort en el lloc", agrega, abans d'apuntar que "la Policia Estatal de Louisiana durà a terme la investigació.