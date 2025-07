Von der Leyen i Trump es reuneixen a Escòcia en la recta final de les seves negociacions comercials

El president nord-americà diu que hi ha un "50 % de possibilitats" d'aconseguir un acord amb Brussel·les: "Això és molt"

MADRID, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, es reunirà aquest diumenge a Escòcia amb el president dels Estats Units, Donald Trump, en una trobada que tindrà lloc pocs dies abans que expiri l'ultimàtum donat pel mandatari nord-americà abans d'imposar l'1 d'agost aranzels generalitzats sobre les produccions europees.

Von der Leyen ha concretat la reunió amb Trump després d'una "bona" trucada telefònica, segons la presidenta de la Comissió en la seva nota, publicada a X, i en la qual ha descrit que en la trobada tots dos líders discutiran "les relacions comercials transatlàntiques i com reforçar-les".

Posteriorment, l'inquilí de la Casa Blanca ha confirmat la trobada en unes declaracions a la premsa a la seva arribada a terres escoceses: "Ens reunirem amb la UE aquest diumenge i negociarem un acord, veurem si n'aconseguim un. Ursula --una dona molt respectada-- hi serà, així que ho esperem amb ganes, serà bo".

"Amb la Unió Europea, crec que tenim un bon 50 % de possibilitats. Això és molt. (...) Els punts de fricció tenen a veure amb uns vint aspectes diferents", ha manifestat després que els periodistes li preguntessin sobre les diferències entre Washington i Brussel·les.

Abans de partir cap a Escòcia, Trump havia manifestat aquest divendres que la Unió Europea estava davant d'una oportunitat molt aprofitable per aconseguir un esperat acord comercial abans que expiri la data límit de l'1 d'agost.

"Crec que la Unió Europea té una oportunitat molt bona d'aconseguir un acord", ha manifestat Trump en una roda de premsa abans de partir cap a Escòcia. "Hi ha molts diners pel mig. Molts diners", ha recalcat el president nord-americà.

De fet, el portaveu comunitari de Comerç, Olof Gill, ja va destacar dijous passat que veia "a l'abast" la concreció d'un acord comercial, enmig de "els intensos contactes, tècnics i polítics, que estan passant cada dia".

Cal recordar que, poc després de conèixer l'ultimàtum de Trump, el passat 13 de juliol, Von der Leyen va respondre amb possibles mesures de represàlia que deixaria en suspens fins a l'1 d'agost per donar una oportunitat a una sortida negociada.

Aquest mateix dijous, la Unió Europea va anunciar que havia completat el procediment per tenir a punt aquestes represàlies prop de 93.000 milions d'euros en compres als Estats Units amb les quals respondre a Washington si fracassen les negociacions per a un acord que freni la guerra aranzelària; si bé només preveu activar-ne una primera tanda des del 7 d'agost i deixa el gruix del recàrrec per introduir-lo en dues fases posteriors, el setembre d'aquest any i el febrer del 2026.