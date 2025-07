Von der Leyen supera la moció de censura dels eurodiputats d'ultradreta

ESTRASBURG (FRANÇA), 10 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha superat aquest dijous la moció de censura presentada per un grup d'eurodiputats d'ultradreta, i ho ha fet gràcies al suport de la gran coalició que forma la seva família política i principal grup a l'Eurocambra, el Partit Popular Europeu (PPE), amb l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates (S&D) i Renovar Europa (RE).

El ple del Parlament Europeu reunit a Estrasburg (França) ha rebutjat amb 360 vots en contra, 175 a favor i 18 abstencions la moció, promoguda per un grup de 72 eurodiputats de la ultradreta i populistes per l'opacitat dels contactes de Von der Leyen amb els grans laboratoris en les negociacions durant la pandèmia per comprar vacunes contra el coronavirus.

Per aprovar una moció de censura, que hauria fet caure l'executiu comunitari al complet, cal que compti amb el suport d'una majoria de dos terços dels vots emesos i que, alhora, representi la majoria dels diputats que componen el parlament.