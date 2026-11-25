Defineix com a "sòlid" l'equip de cinc països que representarà Europa en les converses de pau sobre Ucraïna
BRUSSEL·LES, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha reclamat a Rússia que declari un "alto el foc hivernal" perquè deixi d'atacar les infraestructures energètiques i garanteixi el pas segur de les exportacions d'aliments pel mar Negre, per demostrar que es pren seriosament les negociacions de pau sobre Ucraïna.
"Rússia hauria d'acceptar un alto el foc hivernal sobre la infraestructura energètica i una treva que garanteixi el pas segur de les exportacions d'aliments pel mar Negre. Serien passos importants, perquè demostrarien que Rússia es pren seriosament les negociacions", ha indicat en una intervenció aquest dimecres en el ple del Parlament Europeu a Estrasburg (França).
Von der Leyen s'ha referit així a les converses de pau que van iniciar fa diverses setmanes a Abu Dabi, en les quals s'espera la participació de cinc països (França, Alemanya, Itàlia, Polònia i el Regne Unit) i també de representants de la Comissió Europea i del Consell Europeu, per parlar en nom d'Europa i vetllar pels interessos del continent davant una eventual fi del conflicte.
En aquest sentit, ha reclamat donar a la diplomàcia "la millor oportunitat d'èxit" i celebra que "un equip europeu sòlid" participi en la pròxima ronda de converses: "Això és important, perquè la seguretat d'Ucraïna té un impacte directe en la nostra seguretat. Continuarem donant suport a Ucraïna i protegint els nostres propis interessos", ha afegit.
La presidenta ha vinculat el suport a Ucraïna amb la pressió sobre Rússia, i ha recordat que les sancions de Moscou "continuen sent" la principal eina de la Unió Europea "per augmentar el cost de la guerra", ja que "erosionen" els fonaments de la invasió russa i en tenen un per a les perspectives de l'economia russa.