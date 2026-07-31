Von der Leyen demana frenar "immediatament" les arribades a Ceuta

Demana "desmantellar" les xarxes de traficants i executar els retorns "amb rapidesa"
BRUSSEL·LES, 31 jul. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha qualificat aquest divendres d'"inacceptables" les imatges de la crisi migratòria a Ceuta i ha reclamat frenar "immediatament" les entrades a la ciutat, després que milers de persones hi hagin accedit des del Marroc en l'arribada més gran registrada a la frontera des del maig del 2021.
"Les imatges que arriben des de Ceuta són inacceptables. No podem permetre que ningú entri a la Unió sense respectar les nostres normes", ha assenyalat la cap de l'executiu comunitari en un missatge difós per les xarxes socials, en el qual insisteix que les xarxes de tràfic de persones han de ser desmantellades i els retorns s'han de dur a terme "amb rapidesa" conforme a les normes europees.
Així, la conservadora alemanya ha indicat que el comissari europeu d'Afers Interiors i Migració, Magnus Brunner, ja treballa "estretament" amb les autoritats espanyoles i es prepara per desplaçar-se als punts més afectats, on coordinarà el suport operatiu addicional per a Espanya, també a través de l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes (Frontex).
A més a més, ha assenyalat que la comissària per al Mediterrani, Dubravka Suica, manté contactes amb el seu homòleg marroquí i s'ha mostrat convençuda que l'"estreta associació" entre la UE i el Marroc contribuirà a obtenir "resultats concrets".
Les declaracions de Von der Leyen arriben després que Brussel·les oferís dijous reforçar el suport financer, tècnic i operatiu a Espanya i reclamés a les autoritats marroquines fer "tots els esforços " i adoptar "mesures immediates" per impedir "aquestes perilloses travessies".