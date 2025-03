Von der Leyen proposa un pla per mobilitzar 150.000 milions en préstecs per disparar la despesa en defensa a la UE

BRUSSEL·LES 4 març (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat aquest dimarts un nou instrument que comptarà amb 150.000 milions d'euros en préstecs per disparar la despesa en defensa a la Unió Europea (UE), a causa de la necessitat que els estats membres es rearmin davant les turbulències geopolítiques que marca l'acostament dels Estats Units amb Rússia per posar fi al conflicte a Ucraïna.

"La veritable qüestió que se'ns planteja és si Europa està preparada per actuar amb la decisió que dicta la situació i si està preparada i és capaç d'actuar amb rapidesa i ambició", ha assegurat la presidenta comunitària en una declaració sense preguntes a Brussel·les sobre la carta que ha enviat a les capitals europees amb diverses opcions per reforçar la defensa europea de cara a la cimera extraordinària d'aquest dijous.

Segons Von der Leyen, Europa afronta una era de "rearmament" en la qual ha d'estar preparada per augmentar massivament la despesa en defensa, tant per donar suport a Ucraïna, com per fer front a la necessitat "a llarg termini" d'assumir una responsabilitat en seguretat més gran.

Està previst un primer debat dels 27 a nivell d'ambaixadors per preparar la discussió en profunditat que els caps d'estat i de govern ja tindran dijous i en la qual estan cridats a prendre decisions per elevar la despesa en defensa.