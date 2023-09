Von der Leyen proposa cear un organisme internacional sobre la intel·ligència artificial

MADRID, 10 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha plantejat aquest diumenge a Nova Delhi la creació d'un organisme internacional sobre la intel·ligència artificial (IA) que s'ocupi dels perills que implica aquesta nova tecnologia i també dels potencials beneficis.

Aquest organisme seria similar al Panel Intergovernamental sobre Canvi Climàtic de l'ONU que ha generat informes que han servit per arribar a importants consensos com el Protocol de Kyoto o l'Acord de París per combatre la deterioració del planeta.

"La pregunta crucial és com posar arreus a una tecnologia que canvia tan ràpidament. És molt eloqüent que fins i tot els creadors i inventors de la IA demanin regulacions als líders polítics", ha afirmat Von der Leyen a Nova Delhi, on té lloc la cimera anual del G20.

El passat mes de març Elon Musk o Steve Wozniak demanaven una moratòria d'almenys sis mesos en el desenvolupament de la IA per donar temps a la indústria per crear estàndards de seguretat per al desenvolupament d'aquesta tecnologia i evitar possibles danys.