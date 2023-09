Von der Leyen presenta un pla d'acció des de Lampedusa que preveu accelerar les deportacions de migrants

Itàlia perllongarà el termini legal de detenció amb vista a la repatriació

MADRID, 17 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha visitat aquest diumenge l'illa de Lampedusa, un dels punts d'arribada de migrants més concorreguts del Mediterrani, i ha anunciat un "pla d'acció" per ajudar Itàlia que inclou, entre altres mesures, accelerar les deportacions de migrants que no tinguin dret a asil.

El tercer dels deu punts del pla d'acció preveu "incrementar les devolucions assumint un enfocament nou i coordinat entre els principals països d'origen de les noves arribades, és a dir, Guinea, la Costa d'Ivori, el Senegal i Burkina Faso per millorar la cooperació i facilitar-ne la readmissió".

També especifica "augmentar el suport de Frontex amb la formació i la millora de mitjans per garantir una ràpida aplicació de les devolucions".

El pla també inclou "reforçar el suport" a Itàlia de l'Agència d'Asil de la Unió Europea i la Guàrdia de Fronteres i Costes Europea (Frontex) per "gestionar l'elevat nombre de migrants" i "garantir el registre" dels que arribin a Europa mitjançant la presa de petjades, informació i redirecció a "les autoritats adequades".

"EL FUTUR D'EUROPA EN JOC"

Von der Leyen ha presentat el pla a Lampedusa, acompanyada de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha defensat que "el futur d'Europa està en joc". Per això ha defensat la necessitat de "reprendre la segona i tercera fase" de la missió naval Operació Sophia.

A més, Meloni ha recordat que el Consell de Ministres previst per a aquest dilluns tractarà la norma "per prorrogar la detenció amb vista a la repatriació dels que arribin irregularment a Itàlia fins al màxim permès sota la normativa europea". "El Ministeri de Defensa adoptarà immediatament les mesures per crear les estructures que siguin necessàries", ha explicat.

Quant a l'estratègia, Meloni ha argumentat que "mai no resoldrem el problema parlant de redistribució". "L'única manera d'afrontar el problema amb serietat és aturar les sortides il·legals", ha reblat.

Per la seva banda, Von der Leyen ha destacat la importància de la seva visita a Lampedusa. "La immigració il·legal és un problema europeu que requereix una resposta europea", ha argumentat. "Serem nosaltres els que decidim qui arriba a Europa i no els traficants", ha subratllat.

"Els traficants són gent sense escrúpols que guanyen milers de milions posant gent en embarcacions amb mentides: els posen en perill només per guanyar diners", ha afirmat.

"Per això cal explicar als països d'origen que si optes pels traficants pots perdre els diners. Si vénen de manera legal, els donarem la benvinguda", ha assegurat.

LAMPEDUSA

En particular, el pla de deu punts es refereix a l'illa de Lampedusa i contempla així "donar suport al trasllat de persones de Lampedusa" a altres països a través del mecanisme voluntari de solidaritat "amb especial atenció als menors no acompanyats i a les dones".

Igualment, recull un "increment de la vigilància marítima i aèria" mitjançant Frontex i apunta a "ampliar les missions navals al Mediterrani". Així mateix, preveu impedir l'ús d'embarcacions perilloses per a la travessia i la destrucció de les que s'hagin utilitzat per creuar el Mediterrani.

L'estratègia també ressalta la importància d'"evitar les sortides" dels països d'origen fomentant l'acostament als seus governs i combatent les màfies de tràfic d'éssers humans en aquests països i també als territoris de tràfic. El pla esmenta en particular Tunísia per la seva proximitat a Lampedusa.

Així, el pla planteja "campanyes de conscienciació i comunicació per desincentivar creuar el Mediterrani" i, en paral·lel, planteja "alternatives com l'entrada per motius humanitaris i les vies legals".

Per a això, Von der Leyen ha anunciat la pròxima visita als països africans de Margaritis Schinas en qualitat de vicepresident de la Comissió Europea i comissari per al foment del Mode de Vida Europea per aconseguir-ne la col·laboració.

Meloni i Von der Leyen han visitat el "cementiri" d'embarcacions utilitzades pels migrants per arribar a l'illa. El tinent d'alcalde de Lampedusa, Attilio Lucia, ha advertit que és "una bomba ecològica" que, a més, impedeix la sortida dels pescadors per pescar. Meloni ha promès que la platja es netejarà en quatre o cinc dies.

Totes dues dirigents han pogut, a més, parlar amb voluntaris de la Creu Roja i visitar el Centre de Recepció d'Immigrants de Lampedusa durant uns deu minuts.

Save the Children ha destacat que la visita de Von der Leyen i Meloni a Lampedusa és "un senyal important", però han destacat la necessitat de preservar els drets humans dels migrants.

"Són les persones més vulnerables, en particular els menors que arriben sense companyia, nens molt petits, persones que han sobreviscut a la violència de gènere, a les tortures i als tractes inhumans i degradants". "Ara paguen el preu d'anys de falta de polítiques coordinades dels Estats membre de la Unió Europea", ha lamentat l'ONG.