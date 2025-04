Von der Leyen ofereix als EUA reduir a zero els aranzels dels productes industrials

BRUSSEL·LES 7 abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assenyalat aquest dilluns que la Unió Europea segueix a punt per negociar una sortida amb els Estats Units (EUA) a la crisi per la imposició d'un 20% d'aranzels a totes les mercaderies, després d'oferir a Washington una reducció a zero dels gravàmens als productes industrials.

"Estem disposats a negociar amb els EUA. De fet, hem ofert aranzels zero per zero als béns industrials, com hem fet amb èxit amb molts altres socis comercials", ha afirmat la presidenta comunitària en unes declaracions al costat del primer ministre noruec, Jonas Gahr Store, després de reunir-se a Brussel·les.

Fonts comunitàries expliquen que aquesta oferta ha estat traslladada pel comissari de Comerç i Seguretat Econòmica, Maros Sefcovic, en els darrers contactes amb el secretari de Comerç dels EUA, Howard Lutnick, i el responsable comercial de l'administració Trump, Jamieson L. Gree, amb qui va mantenir una videoconferència divendres passat i va visitar dies abans per intentar desactivar l'ofensiva aranzelària.

A preguntes de la premsa, la conservadora alemanya ha assegurat que una oferta en aquest sentit va ser presentada per al sector de l'automoció, si bé ha explicat que aleshores "no hi va haver una resposta adequada".

TOTS ELS INSTRUMENTS SOBRE LA TAULA

Von der Leyen ha destacat que "Europa sempre està disposada a arribar a un bon acord", tot i que ha apuntat que manté "tots els instruments sobre la taula", incloent l'eina anticoerció, per respondre a la crisi oberta pel president nord-americà, Donald Trump.

"Hi ha tots els instruments sobre la taula. Hi ha una varietat d'instruments i hem de veure com van les negociacions per després decidir quin fem servir finalment", ha explicat.