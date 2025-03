Von der Leyen insta els 27 a fer els "deures" i elevar la despesa en defensa mentre defensa que EUA és "aliat"

Diu que se centrarà en el desenvolupament legal del que ja s'ha proposat en el seu pla per "Rearmar Europa" i veu "prematur" explorar altres idees com subvencions europees

BRUSSEL·LES, 9 març (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha instat aquest diumenge un altre cop els governs europeus a "fer els deures" i "assumir la seva responsabilitat" per elevar massivament la despesa en defensa després de la "forta crida d'atenció" pel nou context geopolític i l'acostament entre Moscou i Washington, si bé ha defensat que els Estats Units és un "aliat" de la Unió Europea i de l'OTAN malgrat que les relacions s'hagin tibat des de l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca.

"Hem de fer els deures, hem de complir amb les nostres responsabilitats i carregar-les sobre les nostres espatlles", ha afirmat Von der Leyen en una roda de premsa aquest diumenge a Brussel·les per repassar els primers cent dies del seu segon executiu comunitari i defensar la urgència d'aprovar el seu pla per "Rearmar Europa".

D'aquesta manera, la política alemanya ha sostingut que "ser aliats no significa que hi hagi un desequilibri en la responsabilitat o càrrega" que es comparteixi i que, el que els Estats Units sigui "aliat, no significa que el patró que vam tenir en els últims 25 o 30 anys, si no més, continuï sent el correcte".

A ulls de la que va ser ministra de Defensa alemanya, els Estats Units "és un aliat de l'Aliança Transatlàntica" encara que "sens dubte existeixin punts de discussió", per la qual cosa la situació actual s'ha de veure com una "molt forta crida d'atenció" i comprendre que "ara és el moment que Europa faci un pas endavant".

A diverses preguntes de la premsa sobre la tensió amb l'administració Trump, Von der Leyen ha evitat la confrontació, rebutjat que es pugui equiparar a la relació amb la Xina i ha confiat que es pugui veure en persona amb el president nord-americà "quan arribi el moment", malgrat la distància que Washington està posant pel que fa a la Unió Europea i que amb prou feines han compartit una trucada telefònica protocol·lària després de les eleccions americanes.

Així les coses, la presidenta de la Comissió Europea s'ha volgut centrar en els esforços del bloc comunitari per "construir una Europa més forta, més segura i més pròspera" i fer-ho de manera "veloç, proporcionada i amb determinació".

També ha anunciat que en dates pròximes convocarà el primer "Col·legi de Comissaris sobre defensa", un format que busca que tots els comissaris estiguin informats adequadament sobre qüestions de seguretat i defensa donada la seva "transaccionalitat". Així i tot, la conservadora alemanya amb prou feines ha donat detalls sobre l'objectiu d'aquest format ni aclarit quan serà la primera cita ni la periodicitat que tindrà.

Davant d'una nova era de "competència geoestratègica", ha dit Von der Leyen, en què d'altres "es tanquen, sembren incertesa i s'esforcen per obtenir guanys a curt termini", la Unió Europea "es mantindrà oberta" i oferirà "estabilitat i previsibilitat".

En tot cas, la cap de l'executiu comunitari ha deixat clar que dedicarà les dues setmanes vinents a establir el "desenvolupament legal" de les mesures que ha inclòs en el seu pla de "Rearmar Europa" i que integraran el pròxim Llibre Blanc sobre Defensa que servirà de base per a la pròxima discussió de líders al Consell Europeu del 20 i 21 de març.

El pla per "Rearmar Europa" parteix d'una primera inversió de 150.000 milions d'euros en préstecs i altres mesures com la flexibilitat de les regles fiscals perquè la despesa nacional en defensa no computi en els objectius de dèficit o marge per reprogramar fons de cohesió. Es tracta d'un paquet amb el qual la UE aspiraria a mobilitzar fins a 800.000 milions d'euros però que no atén ara com ara la trucada de països com Espanya per destinar també subvencions europees a aquesta estratègia.

Preguntada per si no creu que sigui necessari recórrer a eurobons per finançar subvencions europees, Von der Leyen ha estat taxativa en deixar clar que de moment està centrada "en la proposta legal, que és suficientment complexa".

Això no suposa, ha aclarit, que "res estigui fora de la taula" perquè ella està "oberta a tot el que sigui necessari", però ha considerat prematur "iniciar un debat a tres dies d'haver rebut el suport unànime" al seu pla de rearmament, amb "moltes respostes positives de tot arreu".

"Crec que és aviat per tornar amb noves idees", ha resolt, sense tancar la porta a "explorar" tot el que els estats membre plantegin i a abordar en el pròxim Consell Europeu totes les idees que els líders posin sobre la taula.