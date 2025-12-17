Von der Leyen exigeix als líders dels 27 prendre decisions per finançar Ucraïna

BRUSSEL·LES 17 des. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha exigit aquest dimecres als líders dels 27 adoptar decisions per finançar Ucraïna en la cimera europea de dijous, després d'insistir que el bloc ha d'actuar amb més independència en matèria de seguretat i defensa.
"Haurem de decidir quin camí volem prendre, quina ruta volem seguir. Però hi ha una cosa que està molt, molt clara: hem de prendre la decisió de finançar Ucraïna durant els pròxims dos anys en aquest Consell Europeu", ha exposat en un discurs davant el Parlament Europeu, a un dia de la reunió de caps d'estat i de govern de la UE a Brussel·les.
D'aquesta manera, Von der Leyen s'ha referit al debat sobre els préstecs de reparació amb actius russos congelats a Europa sense entrar en les diferents vies per finançar Kíiv, tot i que fer servir els actius russos congelats és l'opció preferida entre les institucions comunitàries malgrat les contínues reticències de Bèlgica, a qui els darrers dies s'hi han sumat Itàlia, Malta, Bulgària i República Txeca.
Això sí, ha valorat la decisió de la UE de congelar de manera indefinida els béns russos com "un pas molt important que envia un missatge polític molt fort" perquè es mantindran immobilitzats fins que Moscou posi fi a la guerra.
"Rússia ha de pagar degudament les reparacions a Ucraïna pels danys causats. I amb els actius immobilitzats de manera indefinida, això també té a veure amb reforçar la capacitat d'Ucraïna per assegurar una pau real", ha assenyalat.