Von der Leyen entén els aranzels de Trump com un "punt d'inflexió extraordinari" per als EUA

Reafirma la voluntat de la UE de negociar però també es declara preparada per "defensar-se" amb "contramesures proporcionades"

MADRID, 6 abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha reconegut aquest diumenge que els aranzels imposats aquesta setmana pel president nord-americà, Donald Trump, representen "un punt d'inflexió extraordinari" per al país nord-americà i va lamentar, com ja va fer dijous passat a la seva primera reacció, a l'impacte negatiu que comporten.

Ara, i després d'una conversa telefònica amb el primer ministre britànic, Keir Starmer, Von der Leyen ha criticat el mal que aquests gravàmens comporten "per a tots els països, tant pels efectes directes com indirectes, inclosos les nacions més pobres del món".

Malgrat la magnitud de la decisió, Von der Leyen ha reafirmat "el compromís de la UE d'entaular negociacions amb aquest país" encara que deixa clar que "està disposada a defensar els seus interessos mitjançant contramesures proporcionades si cal".

D'altra banda, la presidenta de la Comissió Europea ha recalcat la seva "determinació de col·laborar amb els seus socis per respondre a aquesta nova realitat de l'economia global" encara que reconeix que "cada soci comercial actuarà d'acord amb les seves prioritats".

Von der Leyen i Starmer van aprofitar per abordar els preparatius per a la pròxima cimera UE-Regne Unit del 19 de maig, que ha descrit com una "oportunitat important per enfortir la cooperació entre la UE i el Regne Unit en àrees clau, com la seguretat i la defensa, el comerç i l'economia".

Abans, Von der Leyen es reunirà amb Starmer a Londres el 24 d'abril, amb motiu de la cimera internacional sobre el futur de la seguretat energètica a Lancaster House.