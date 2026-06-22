Von der Leyen elogia Starmer com un "estadista" que va ajudar a que la seguretat d'Europa sigui "més forta"

Stefan Rousseau/PA Wire/dpa - Arxiu
BRUSSEL·LES 22 juny (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha descrit el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, com un "estadista" gràcies al qual la seguretat europea és "més forta", en un missatge difós minuts després de la dimissió del mandatari britànic.
"Molts líders necessiten anys per créixer i esdevenir l'estadista en què t'has convertit en només dos anys", ha escrit Von der Leyen en el breu missatge compartit per les xarxes socials.
La conservadora alemanya ha defensat a més que "la seguretat europea i ucraïnesa són més fortes" gràcies al paper del laborista al capdavant de l'executiu britànic.
La presidenta de la Comissió ha conclòs el missatge amb un "gràcies, estimat Keir", que evidencia l'acostament que Starmer va buscar durant el seu govern per assentar la normalització de les relacions entre el Regne Unit i la Unió Europea després del Brexit.
Precisament la setmana passada, Starmer i el president del Consell Europeu, António Costa, van anunciar l'acord sobre la data de la següent cimera entre europeus i britànics, segona des de la ruptura, i que està previst que tingui lloc el pròxim 22 de juliol a Brussel·les.