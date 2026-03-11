Von der Leyen diu ara que la UE "sempre defensarà" l'ordre internacional

BRUSSEL·LES 11 març (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmat aquest dimecres davant el ple del Parlament Europeu que la Unió Europea (UE) "sempre defensarà" els principis de la Carta de les Nacions Unides i el dret internacional, l'endemà passat que defensés davant el cos diplomàtic europeu que el bloc "ja no pot confiar" en un sistema internacional basat en regles.
"Permeteu-me assenyalar una cosa important. Veure el món tal com és no disminueix en absolut la nostra determinació de lluitar pel món que volem. La UE es va fundar com un projecte de pau", ha exposat en un debat a Estrasburg (França) a una setmana que els caps d'estat i de govern de la UE es reuneixin en una cimera a Brussel·les.
D'aquesta manera, la conservadora alemanya ha assegurat que la UE té un "compromís infrangible" amb la recerca de la pau, amb els principis de la Carta de les Nacions Unides i amb el dret internacional", principis que són "tan fonamentals com ho van ser en el moment de la fundació" del bloc i que "sempre defensarem".
Les paraules de Von der Leyen dilluns passat van aixecar polseguera tant a Brussel·les com a diverses capitals i, l'endemà, el president del Consell Europeu, António Costa, se'n va distanciar en optar per "garantir que el món continuï basat en regles" en un escenari global en el qual els Estats Units (EUA) "desafien l'ordre internacional".
També el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha avisat aquest dimecres que els "valors d'Europa no haurien de canviar" i que l'alternativa a l'ordre internacional és el "desordre internacional" que en el passat va conduir Europa a "dues guerres mundials".