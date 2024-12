Von der Leyen desoeix el 'no' de Macron i tanca l'acord comercial de la UE amb Mercosur

BRUSSEL·LES 6 des. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha tancat aquest divendres a Montevideo l'acord comercial amb els països de Mercosur que la Unió Europea negocia amb aquesta regió des de fa 25 anys i al qual encara s'oposa de plànol França; el president del qual, Emmanuel Macron, va avisar que el pacte en el seu estat actual "és inacceptable", però no va aconseguir frenar Brussel·les.

"No només és una oportunitat econòmica, també és una necessitat política", ha destacat la cap de l'executiu comunitari, en una compareixença sense preguntes juntament amb el president de torn de Mercosur i mandatari d'Uruguai, Luis Lacalle Pou, per anunciar l'acord que ja van avançar els ministres d'exteriors del Mercosur amb el comissari de Comerç, Maros Sefcovic.

"Estem derrocant barreres i permetent que entrin inversions, estem formant un mercat de més de 700 milions de consumidors", ha celebrat Von der Leyen, que ha celebrat la "veritable fita històrica" d'un acord entre les dues regions. El nou marc permetrà, segons els comptes de Brussel·les, estalviar a les empreses europees uns 4.000 milions d'euros en aranzels cada any.

Lacalle Pou, per la seva banda, ha posat en valor la importància de deixar enrere una relació que "no generava confiança" per la consecució de desacords i pactes frustrats en les dues últimes dècades; al mateix temps que ha defensat que es tracta de molt més que un pacte comercial.

Aquest acord entre negociadors encara necessita, del costat europeu, passar un procés de ratificació que portarà temps i que probablement passarà per que Brussel·les trossegi el Tractat. D'aquesta manera, la part comercial podrà ser adoptada per majoria qualificada dels Vint-i-set i evitar així que França pugui vetar-ho si no guanya suports suficients per formar una minoria de bloqueig. També haurà de ser ratificat pel Parlament Europeu.

La UE i Mercosur ja van aconseguir un principi d'acord com aquest el 2019, però en el procés de ratificació va xocar amb les reserves de països com França i Irlanda, que van reclamar salvaguardes mediambientals més dures i clàusules mirall per evitar un desavantatge en els agricultors europeus; aquestes exigències són les que les parts han negociat en una declaració adjunta que completarà el Tractat que van negociar llavors.