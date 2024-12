Von der Leyen desatén el 'no' de Macron i tanca l'acord comercial de la UE amb Mercosur

Brussel·les ha d'aclarir encara la base legal i el procés de ratificació necessari perquè sigui adoptat per la UE

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha tancat aquest divendres a Montevideo l'acord comercial amb els països de Mercosur que la Unió Europea negocia amb aquesta regió des de fa 25 anys i al qual encara s'oposa de plànol França; el president del qual, Emmanuel Macron, va avisar que el pacte en el seu estat actual "és inacceptable", però no va aconseguir frenar Brussel·les.

"No només és una oportunitat econòmica, també és una necessitat política", ha destacat la cap de l'executiu comunitari, en una compareixença sense preguntes juntament amb el president de torn de Mercosur i mandatari d'Uruguai, Luis Lacalle Pou, per anunciar l'acord que ja van avançar els ministres d'exteriors del Mercosur amb el comissari de Comerç, Maros Sefcovic.

"Estem derrocant barreres i permetent que entrin inversions, estem formant un mercat de més de 700 milions de consumidors", ha celebrat Von der Leyen, que ha celebrat la "veritable fita històrica" d'un acord entre les dues regions. El nou marc permetrà, segons els comptes de Brussel·les, estalviar a les empreses europees uns 4.000 milions d'euros en aranzels cada any.

Lacalle Pou, per la seva banda, ha posat en valor la importància de deixar enrere una relació que "no generava confiança" per la consecució de desacords i pactes frustrats en les dues últimes dècades; al mateix temps que ha defensat que es tracta de molt més que un pacte comercial.

"En un món en el qual el coneixement es duplica cada tres anys, és il·lògic que els països no es puguin entendre en aquests terminis de temps", ha raonat el mandatari uruguaià, després de bromejar amb que avui tornarà a casa "més tranquil" i assegurar que els líders de Mercosur coincideixen, "amb diferents conceptes", en la "transcendència del dia".

A falta que la resta de líders de Mercosur es pronunciïn públicament, l'uruguaià ha avançat que Santiago Peña (Paraguai) ha dit en la reunió que "no estava satisfet, però estava entusiasmat", mentre que Inácio Lula da Silva (Brasil) l'ha considerat un "dia històric" i Javier Milei (Argentina) ha apuntat la "transcendència i importància" del conveni.

"És un assoliment molt important. Ara els estats membre l'avaluaran i decidiran", ha dit, per la seva banda, el president del Consell Europeu, el portuguès António Costa, per recordar que la fi de les negociacions no suposa automàticament l'adopció de l'acord d'associació i comercial anunciat.

El nou règim comercial suposa l'eliminació progressiva del 91% dels aranzels que s'apliquen als contingents europeus que entren en Mercosur, per exemple a productes agroalimentaris d'interès per a Espanya com l'oli d'oliva, el vi, fruites i hortalisses i el porcí.

A canvi, la UE obre liberalitzarà també la major part de l'accés al seu mercat encara que queden contingents aranzelaris per a productes especialment sensibles i es reconeixen més de 350 indicacions geogràfiques protegides de la UE. Una altra de les claus en l'actual context geopolític són els compromisos vinculants per evitar restriccions a l'exportació de matèries primeres.

LLARG PROCÉS PER A LA RATIFICACIÓ

Poc abans que es confirmés l'acord després de més de dues dècades de negociacions, el portaveu comunitari en matèria comercial, Olof Gill, avisava en una roda de premsa des de Brussel·les que l'acord no es podia donar per signat, perquè els fets ocorreguts a Montevideo, en els marges de la cimera de Mercosur, és un acord polític sobre els textos negociats a nivell tècnic.

"L'acord polític és només el primer pas d'un llarg procés, només és l'inici", ha indicat, en referència al fet que després de la conclusió de les negociacions s'inicia un llarg procés que arrencarà per l'examen legal dels textos per part dels serveis jurídics de l'executiu comunitari i la traducció a totes les llengües oficials de la UE, la qual cosa portarà diversos mesos, abans d'entrar en la fase que permeti signar i ratificar el tractat.

Només llavors, Brussel·les donarà a conèixer quina és la base legal que proposarà per a la ratificació tant al Consell com al Parlament Europeu. En tot cas, fonts comunitàries sostenen que el simple anunci suposa un "canvi en la psicologia" de les empreses que saben ara que hi haurà un marc de lliure comerç i, per això, donen per fet que ja hi haurà inversions que "s'anticipin" a l'entrada en vigor.

Aquest acord entre negociadors encara necessita, del costat europeu, passar un procés de ratificació que portarà temps i que probablement passarà per que Brussel·les trossegi el Tractat. D'aquesta manera, la part comercial podrà ser adoptada per majoria qualificada dels Vint-i-set i evitar així que França pugui vetar-ho si no guanya suports suficients per formar una minoria de bloqueig. També haurà de ser ratificat pel Parlament Europeu.

La UE i Mercosur ja van aconseguir un principi d'acord com aquest el 2019, però en el procés de ratificació va xocar amb les reserves de països com França i Irlanda, que van reclamar salvaguardes mediambientals més dures i clàusules mirall per evitar un desavantatge en els agricultors europeus.

Aquestes exigències són les que les parts han negociat en una declaració adjunta que completarà el Tractat que van negociar llavors

De moment, només França ha estat taxativa en el seu rebuig categòric al nou acord malgrat les disposicions addicionals negociades, encara que Polònia, Irlanda, els Països Baixos o Àustria també han mostrat reserves si no es busquen mesures d'acompanyament per compensar l'impacte en sectors propis estratègics.

No obstant això, de l'última reunió de ministres de Comerç de la UE celebrada la setmana passada, diferents fonts europees consultades per Europa Press assenyalen que amb la calculadora a la mà França no suma encara els suports suficients per comptar amb una minoria de bloqueig, encara que sí podria aconseguir-ho si convenç Itàlia, encara dubitativa.