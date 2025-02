Von der Leyen denuncia l'atac "indignant" a la seu de la Comissió Europea a la capital de Bulgària

MADRID 22 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha condemnat l'atac llançat aquest dissabte per centenars de manifestants contraris a l'entrada de Bulgària a l'euro contra la seu de l'executiu comunitari a la capital del país, Sofia.

"Escenes indignants les de Sofia, on la nostra oficina europea ha estat objecte d'un acte vandàlic", ha lamentat Von der Leyen en reacció a l'intent d'incursió protagonitzat per simpatitzants del partit nacionalista Renaixement després d'una marxa contra els esforços del govern del país per entrar en l'eurozona.

Els manifestants, entre crits de "dimissió" i "no a l'Euro", van llançar pintura vermella, petards i còctels Molotov a l'edifici i van aconseguir calar foc a la porta principal abans que la policia va començar l'operació per dispersar-los. Almenys sis participants en la concentració han estat detinguts i una desena de policies estan ferits de diversa consideració.

"A Europa, exercim el dret a manifestar-nos de manera pacífica. La violència i el vandalisme mai són la resposta", ha afegit la presidenta de la Comissió Europea.