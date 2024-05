Von der Leyen demana a Xi Jinping resoldre l'excés de producció industrial

BRUSSEL·LES, 6 maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha reclamat aquest dilluns al president de la Xina, Xi Jinping, que resolgui l'excés de producció industrial que "inunda" el mercat europeu, i ha avisat que la Unió Europea "defensarà les seves empreses i economies" i "no dubtarà a prendre decisions difícils" si persisteix en aquesta pràctica.

En unes declaracions davant la premsa a París, després de la reunió trilateral que ha mantingut amb el líder xinès i el president francès, Emmanuel Macron, la cap de l'executiu europeu ha apuntat que durant la trobada han abordat els "desequilibris significatius" en aspectes comercials, després de reconèixer que les relacions entre el bloc i la Xina són "complexes".

La líder de l'executiu europeu ha defensat un enfocament "constructiu i responsable" per aconseguir que Pequín "jugui net", alhora que ha avisat que la UE "no dubtarà a l'hora de prendre decisions difícils". "Com hem demostrat, defensarem les nostres empreses, defensarem les nostres economies, no dubtarem a fer-ho si cal", ha subratllat.

VEHICLES ELÈCTRICS O L'ACER

En aquest sentit, Von der Leyen ha avisat que productes com els vehicles elèctrics o l'acer, fortament subvencionats per Pequín, acaben en el mercat europeu per la manca de demanda interna. "El món no pot absorbir l'excedent de producció xinès. He animat el Govern xinès a abordar aquests excessos de capacitat estructurals. Ens coordinarem estretament amb els països del G7", ha indicat.

La conservadora alemanya també ha posat el focus en l'accés d'empreses europees en el mercat xinès, després de reiterar que hi ha d'haver unes condicions "recíproques" amb les que les companyies xineses compten a Europa.

"Continuo confiant que es pugui avançar més", ha dit sobre un dels tradicionals cavalls de batalla de Brussel·les en les relacions comercials amb el gegant asiàtic, després de reiterar que el bloc està disposat a "fer ple ús dels instruments de defensa comercial".

El president de la Xina va començar diumenge a França la seva primera visita a Europa en cinc anys, un viatge en el qual compartirà impressions sobre el desenvolupament econòmic i el rol global del seu país amb dirigents de dos models polítics, un entroncat fermament en la Unió Europea, representat per França, i un altre més pròxim a l'entorn rus i xinès com ho són Hongria i Sèrbia.