Von der Leyen demana que qualsevol "solució" per Veneçuela respecti el Dret Internacional

MADRID, 3 gen. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha manifestat aquest dissabte que qualsevol "solució" per Veneçuela, després de l'atac nord-americà sobre Caracas i voltants i la captura del president veneçolà, Nicolás Maduro, ha de respectar el dret Internacional.
En un missatge publicat al seu compte d'X, Von der Leyen ha indicat que està seguint "molt de prop" la situació a Veneçuela i ha declarat que la UE "està de part del poble de Veneçuela i recolzarà una transició pacífica i democràtica".
No obstant això, "qualsevol solució" sobre aquest tema "haurà de respectar el dret internacional i la Carta de Nacions Unides".
Von der Leyen, finalment, ha informat que està en estret contacte amb la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas per, "en coordinació amb els Estats membre, garantir que els ciutadans europeus" a Veneçuela "puguin comptar amb el total suport" de la UE.