Von der Leyen demana una investigació transparent sobre la mort d'un centenar de civils a Gaza

BRUSSEL·LES, 1 març (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha dit aquest divendres que està "consternada" per la mort d'un centenar de civils palestins a causa d'un atac de l'exèrcit israelià quan anaven a rebre aliments als afores de la Ciutat de Gaza.

"Profundament consternada per les imatges de Gaza. Cal fer tot el possible per investigar-ho amb transparència", ha afirmat la líder de l'executiu europeu en un missatge en el qual evita assenyalar Israel pels fets i no es refereix explícitament al centenar de civils morts.

En tot cas, Von der Leyen subratlla que l'ajuda humanitària és "un salvavides per als necessitats i se n'ha de garantir l'accés". "Donem suport als civils i instem que se'ls protegeixi d'acord amb el dret internacional", ha afegit.

Les autoritats gazianes van denunciar dijous que més de cent persones han mort a causa d'un atac perpetrat per Israel contra un grup de persones que s'esperava per rebre aliments a la Ciutat de Gaza.

L'exèrcit d'Israel ha afirmat per la seva banda que la majoria de les víctimes van ser a causa d'una allau de persones quan van obrir foc contra els qui es concentraven per rebre aliments i ajuda humanitària d'uns 30 camions.