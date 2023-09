Von der Leyen demana que Europa lideri la creació d'un marc mundial per regular la intel·ligència artificial

ESTRASBURG, FRANÇA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha reclamat aquest dimecres que Europa tingui un paper de lideratge per, juntament amb els socis internacionals, crear un marc mundial per regular la intel·ligència artificial (IA).

"És una tecnologia d'abast general accessible, potent i adaptable a una gran varietat d'usos, tant civils com militars i està evolucionant més ràpid del que fins i tot els seus desenvolupadors havien anticipat", ha assenyalat Von der Leyen durant el discurs sobre l'estat de la Unió al Parlament Europeu a Estrasburg.

La presidenta ha reconegut que la finestra d'oportunitat "és cada vegada més estreta" si Europa vol regular i orientar aquesta tecnologia per garantir-ne un ús responsable, si bé ha demanat avançar en el camí cap a un nou marc mundial basat en les barreres de protecció, bona governança i en l'orientació de la innovació.

En primer lloc, la cap de l'executiu comunitari ha defensat una IA antropocèntrica, "transparent i responsable", després d'assegurar que la legislació europea ja aprovada ha de servir de model al món.

Von der Leyen també ha defensat conjuminar forces amb els socis internacionals per garantir que hi hagi un enfocament mundial comú, després de mostrar-se a favor de la creació d'un òrgan internacional que faci pedagogia sobre els beneficis i riscos d'aquesta tecnologia i que pugui aportar als líders mundials els coneixements científics més recents.

Com a tercera pota, ha demanat aprofitar l'avantatge d'Europa en matèria de supercomputació perquè aquest lideratge serveixi per forjar un diàleg amb el sector i canalitzar així el debat per confluir en unes normes mínimes mundials per a un ús segur i ètic de la IA.