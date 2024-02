Von der Leyen demana un "despertar urgent" en Defensa: L'amenaça de guerra no és impossible

BRUSSEL·LES, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha reclamat aquest dimecres un "despertar urgent" en matèria de Defensa a Europa, després d'assenyalar que hi ha un auge d'autoritarisme al món i que "l'amenaça de guerra no és imminent, però no és impossible".

En un debat en el ple del Parlament Europeu a Estrasburg centrat en la Defensa, Von der Leyen ha avisat dels "perills d'una creixent i inquietant lliga d'autoritaris", en referència a Rússia, l'Iran i Corea del Nord, a més de la inestabilitat al Pròxim Orient. Per tot això ha cridat a que Europa "desperti urgentment" en matèria de seguretat ha assenyalat que està en joc "la llibertat i la prosperitat" del bloc.

"Pot ser que l'amenaça de guerra no sigui imminent, però no és impossible. No cal exagerar el risc de patir una guerra, però cal preparar-se. I això comença per la urgent necessitat de reconstruir i modernitzar les forces armades dels estats membres", ha dit als eurodiputats.

D'aquesta manera, Von der Leyen ha avançat una estratègia industrial de Defensa que passa perquè Europa pugui estar al capdavant en "la pròxima generació de capacitats operatives" per obtenir material armamentístic i assolir la superioritat tecnològica.

"Això vol dir turboalimentar la nostra capacitat industrial de defensa en els pròxims cinc anys", ha apuntat, després de resumir un dels objectius que marca el pla de Defensa perquè Europa "gasti més i millor en clau europea" a través de compres conjuntes.

En aquest sentit, ha confirmat que aquestes adquisicions conjuntes de material militar seran una prioritat i "ajudaran a reduir la fragmentació i augmentar la interoperabilitat". La dirigent comunitària creu que és important enviar un "senyal clar a la indústria" amb acords de compra anticipada per donar garanties al sector armamentístic de previsibilitat a llarg termini.