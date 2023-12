Von der Leyen demana en la COP28 que més països s'adhereixin als mercats del carboni

BRUSSEL·LES, 1 des. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha animat aquest divendres a que més països s'adhereixin als mercats del carboni per "unir forces" contra el canvi climàtic i ha ofert l'experiència de la mateixa Unió Europea per ajudar altres socis a engegar-los durant la Conferència sobre el canvi climàtic de l'ONU, la COP28, que se celebra a Dubai (Emirats Àrabs Units).

"Tots ho sabem: si volem mantenir l'escalfament global per sota del punt d'inflexió d'1,5 graus, hem de reduir les emissions globals. I hi ha una manera de fer-ho, alhora que es fomenta la innovació i el creixement. Posar preu al carboni!", ha destacat Von der Leyen en el discurs d'obertura de l'acte sobre mercats de carboni.

La líder alemanya ha explicat que la tarificació del carboni "empeny el sector privat cap a la innovació" i fa que els grans contaminadors paguin un preu "just", la qual cosa genera uns ingressos que es poden reinvertir en la lluita contra el canvi climàtic, en innovació i en una transició justa.

"No només és una de les eines més poderoses que tenim a les nostres mans; també és una de les més provades i fiables", ha reconegut, abans d'apuntar que "governs de tots els continents s'han embarcat en un viatge similar", com és el cas de Zàmbia, Canadà, Xina, Nova Zelanda o Kazakhstan, entre d'altres.

Tot i que arreu del món ja hi ha 73 mercats del carboni, Von der Leyen ha precisat que "només cobreixen el 23% de les emissions mundials", un percentatge que ha instat a augmentar per assolir una reducció més ràpida de les emissions.

"Crearà unes condicions equitatives per al comerç internacional i recaptarà més ingressos per a l'acció climàtica mundial, fins i tot al món en desenvolupament", ha incidit.

Per aconseguir que més països s'embarquin en aquesta tasca, ha ofert a més l'experiència de la UE, on en 18 anys, les emissions cobertes per aquest sistema "van baixar gairebé un 40% mentre l'economia continuava creixent" i s'han recaptat més de 175.000 milions d'euros en ingressos que es destinen "exclusivament" a l'acció pel clima, també als països en desenvolupament.