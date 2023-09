Von der Leyen defensa una llei del 'no és no' a la UE perquè "no hi pot haver igualtat sense posar fi a la violència"

ESTRASBURG (FRANÇA), 13 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha defensat aquest dimecres en el ple del Parlament Europeu la necessitat que la Unió Europea (UE) tingui una norma comuna que protegeixi el "principi bàsic que 'no és no'" per combatre la violència contra les dones.

"M'agradaria que es convertís en llei un principi bàsic: 'No és no'. No hi pot haver una veritable igualtat sense posar fi a la violència", ha expressat Von der Leyen durant la seva primera intervenció en el debat sobre l'estat de la Unió (SOTEU, per les seves sigles en anglès) que se celebra en la sessió plenària d'Estrasburg (França).

Les paraules de la política conservadora alemanya han estat rebudes amb aplaudiments en un hemicicle que, abans de l'estiu, ja va fixar una posició negociadora per a normes que reforcin la protecció de les dones contra la violència i va emprendre negociacions al juliol amb els vint-i-set sobre aquest assumpte.

En les negociacions, els eurodiputats defensen que el sexe sense consentiment ha de ser tipificat com un delicte de violació, però els governs, tot i crear normes més estrictes per protegir la dona, rebutgen incloure la violació com un delicte en aquesta nova norma perquè consideren que no hi ha cap base legal i que no es pot regular en aquest marc.

En aquest context, Von der Leyen ha agraït a l'Eurocambra el seu suport per tirar endavant una tasca "innovadora i pionera" en matèria d'igualtat de gènere, la qual cosa, ha dit, ha permès tancar expedients que podrien haver quedat "bloquejats per sempre", per exemple per augmentar la presència de dones en els quadres directius de les grans empreses o l'adhesió "històrica" a la Convenció d'Istanbul.

"Amb la directiva sobre transparència salarial hem convertit en llei el principi bàsic que una mateixa feina mereix un mateix salari", ha exposat Von der Leyen, per qui "no hi ha cap argument pel qual una dona hauria de guanyar menys que un home per una mateixa feina".

En tot cas, ha advertit, la tasca "està lluny d'haver acabat" i per això la UE ha de "continuar pressionant per progressar plegats".