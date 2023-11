Von der Leyen es declara a Kíiv "impressionada" pels "excel·lents" avanços d'Ucraïna en les reformes

Zelenski admet que el conflicte entre Israel i Hamas "acapara el focus" internacional, però nega un "punt mort" en la contraofensiva

BRUSSEL·LES, 4 nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, s'ha mostrat "impressionada" pels "excel·lents" avanços que ha assolit Ucraïna per adaptar-se a cop de reformes als requisits que li reclama la UE amb vista a la seva futura adhesió, un horitzó davant el qual el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, confia que es puguin iniciar "aviat" les converses formals d'adhesió.

Von der Leyen ha fet aquest dissabte el seu sisè viatge a Ucraïna des de l'inici de l'agressió russa, el febrer del 2023, i no ha amagat que la qüestió "més important" que esperava debatre amb Zelenski era la possible integració ucraïnesa dins del bloc. Ucraïna ja té estatus de país candidat, però està pendent de l'examen de Brussel·les sobre les reformes pendents, la publicació de les quals està prevista per a la setmana vinent.

"He de dir que s'han fet progressos excel·lents", ha emfatitzat la cap de l'Executiu comunitari durant una compareixença al costat del mandatari ucraïnès, en la qual ha ressaltat els "profunds" canvis empresos en matèria judicial o financera. "És resultat d'una feina dura", ha subratllat.

Zelenski s'ha mostrat confiat a passar a la següent fase de l'adhesió: "Serà un moment clau per la història no només d'Ucraïna, sinó de tota Europa". Kíiv, ha afegit el president, no ha demanat "cap concessió" en aquesta integració continental i està disposat a fer totes les reformes que siguin "necessàries", amb vista, per exemple, a continuar avançant en la defensa de l'Estat de Dret o la lluita contra la corrupció.

Al marge de possibles fites polítiques, tant Zelenski com Von der Leyen han cridat a continuar ajudant Ucraïna a respondre l'agressió russa. La UE ja hi ha contribuït amb 83.000 milions d'euros en ajuda financera i la presidenta de la Comissió ha anticipat que arribaran 3.000 milions més abans de finals d'any.

Von der Leyen, no obstant això, ha admès que encara caldran més fons, en al·lusió a 50.000 milions d'euros més d'un pla addicional fins el 2027 i que roman bloquejat a dia d'avui, ja que implica una revisió pressupostària de més importància que no té, ara com ara, unanimitat en el si dels Vint-i-set.

"És molt important que el suport d'Europa i altres socis sigui sostenible i fiable", ha recalcat Zelenski, en parlar tant d'assistència militar com econòmica, ja que d'aquesta manera "Rússia veurà que el món no fa passos enrere". El Govern ucraïnès espera igualment algun tipus de gest sobre els actius russos bloquejats a l'estranger com a conseqüència de les sancions --serien uns 200.000 milions en l'àmbit de la UE-- i que haurien de servir, entre altres qüestions, per "compensar els danys" infligits.

El president també espera que el paquet de sancions que ja estudia la UE treballi perquè "les sancions funcionin al cent per cent", de tal manera que Rússia no les pot esquivar de cap manera. En aquest àmbit, Von der Leyen ha assenyalat que la UE treballa "molt estretament" amb els governs del G7, un fòrum en el qual també estan inclosos els Estats Units.

CANVI DE FOCUS

Zelenski ha admès que el conflicte entre Israel i Hamas "acapara el focus" de la comunitat internacional, cosa que considera que també beneficia Rússia, però ha assenyalat que Ucraïna ja s'ha vist en altres circumstàncies igualment "difícils", lluny de l'atenció majoritària. "Estic segur que ho superarem", ha resolt.

El president ucraïnès ha aclarit, a més, que "ningú està pressionant" per entaular negociacions de pau amb Moscou, la qual cosa inclou tant líders dels Estats Units com de la Unió Europea. En aquest sentit, ha indicat que Ucraïna, com a "país sobirà", pren "decisions sobiranes", per la qual cosa se cenyeix al pla de pau ja presentat.

Zelenski ha negat que es pugui parlar d'"un punt mort" en l'àmbit militar i ha apostat per continuar amb la contraofensiva, amb la qual les forces ucraïneses aspiren des de fa mesos a recuperar el territori perdut a l'est i el sud del país gràcies, en gran manera, als equips militars moderns que han rebut d'aliats internacionals. Kíiv té la vista posada en els F-16, però assumeix que encara trigaran "un temps" a arribar.