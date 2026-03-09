Von der Leyen creu que la UE "ja no pot confiar" en un sistema basat en regles

BRUSSEL·LES 9 març (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assegurat que la Unió Europea (UE) "ja no pot confiar" en un sistema internacional basat en regles com "l'única manera" de defensar els seus interessos davant les amenaces i, fins i tot, ha posat en qüestió si "és més un obstacle que no pas una ajuda" per a la credibilitat del bloc comunitari com a actor geopolític.
En una intervenció durant la conferència anual d'ambaixadors de la UE que se celebra aquest dilluns a Brussel·les, la cap de l'executiu comunitari ha sostingut que Europa "ja no pot ser la guardiana de l'antic ordre mundial" i d'un món "que ja se n'ha anat i no tornarà", malgrat que sempre defensarà el sistema basat en normes que es va construir després de la Segona Guerra Mundial.
"Sempre defensarem i farem costat al sistema basat en normes que vam ajudar a construir amb els nostres aliats, però ja no hi podem confiar com l'única manera de defensar els nostres interessos ni assumir que les regles ens protegiran de les complexes amenaces a les quals ens enfrontem", ha sostingut la conservadora alemanya.
Von der Leyen ha demanat una reflexió "urgent" sobre si la doctrina i els "processos de presa de decisions" dissenyats "en un món de postguerra caracteritzat per l'estabilitat i el multilateralisme" han seguit el ritme "dels canvis que ens envolten" i si l'ordre internacional basat en regles "és més un obstacle que no pas una ajuda per a la credibilitat de la UE com a actor geopolític".
Després d'admetre que el seu missatge "és dur" i que darrere hi ha "un debat difícil", ha cridat a construir un camí europeu propi i a trobar noves maneres de cooperar amb els seus socis, partint de la base que la UE necessita "una política exterior més realista guiada per interessos".