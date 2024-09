Von der Leyen compensa la manca de paritat amb més vicepresidentes i dona a Meloni polítiques de Cohesió

BRUSSEL·LES, 17 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha dissenyat un nou executiu comunitari amb sis vicepresidències executives que repartirà entre dos homes i quatre dones per compensar així la manca de paritat i que, a més d'assignar la vicepresidència primera a la socialista espanyola Teresa Ribera --amb competències en Transició Neta i Competència--, concedeix una altra vicepresidència al candidat del govern d'extrema dreta italià, Raffaele Fitto, que gestionarà Cohesió.

Juntament amb Ribera i Fitto completen el repartiment de vicepresidències l'estoniana Kaja Kallas, el càrrec de la qual ja ve associat al fet d'haver estat designada pels 27 alta representant de Política Exterior de la UE; la finlandesa Henna Virkkunen per a Sobirania Tecnològica, Seguretat i Democràcia; la romanesa Roxana Manzatu per a Qüestions d'Ocupació, Afers Socials i Educació; i el francès Stéphane Séjourné per a Estratègia Industrial i Prosperitat.

Entre les novetats, la conservadora alemanya ha inclòs una cartera específica de Defensa i Espai per desenvolupar la inversió en la indústria del sector i una altra d'Energia i Habitatge, que abordarà des de l'eficiència energètica fins a inversions i construcció. També crea la figura de la comissària per al Mediterrani, que assumirà la croata Dubravka Suica, per a les polítiques de veïnatge.

Una de les incògnites era veure si Von der Leyen responia a les exigències del govern de Giorgia Meloni de donar-li una vicepresidència i responsabilitats de pes, malgrat que el seu grup va quedar exclòs de l'anomenada "coalició de centre" formada a l'Eurocambra entre el Partit Popular Europeu (PPE), els Socialistes i Demòcrates (S&D) i els liberals (Renovar Europa).

Preguntada per això durant la conferència de premsa, la política alemanya ha defensat que el seu executiu ha de reflectir diversos equilibris i no pot ignorar la "importància d'un país fundador" de la UE com Itàlia. També ha recordat que de les 14 vicepresidències a l'Eurocambra, dues estan ocupades pel grup dels Conservadors i Reformistes que lidera el partit de Meloni.

Von der Leyen ha anunciat aquest dimarts davant els mitjans a Estrasburg (França) els detalls de la seva proposta, després de presentar les claus de l'estructura del nou Col·legi als grups polítics del Parlament Europeu en una reunió prèvia a porta tancada.

L'aprovació definitiva del nou executiu comissari depèn de l'aprovació del ple de l'Eurocambra, tot i que per complir aquest pas primer s'hauran d'examinar les competències de cada comissari designat per les comissions parlamentàries competents.

A partir d'ara comença el procés al Parlament Europeu perquè els comissaris se sotmetin a l'examen de les comissions parlamentàries competents en cada cartera, que emetran una opinió sobre cada candidat abans que l'aprovació del Col·legi de Comissaris al complet se sotmeti a la votació del ple de l'Eurocambra.

Les audicions dels comissaris podran començar a mitjans d'octubre sempre que abans es presenti tota la documentació al Parlament Europeu, incloses les cartes de Von der Leyen sobre la missió de cada comissari i les declaracions d'interès de cadascun. Abans, la comissió europarlamentària d'Afers Jurídics (JURI) controlarà que no hi hagi conflictes d'interès en els comissaris designats.