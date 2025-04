Von der Leyen avisa que la UE té força per "contraatacar" i un "pla sòlid" contra els aranzels dels EUA

BRUSSEL·LES 1 abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha avisat aquest dimarts que la Unió Europea (UE) té força per "contraatacar" i un "pla sòlid" per fer front als aranzels adoptats pel president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, que afecten nombrosos sectors, i a la previsió que aquest dimecres Washington anunciï aranzels 'recíprocs' contra moltes mercaderies d'arreu del món.

En una intervenció al Parlament Europeu a Estrasburg, la líder comunitària ha insistit que la "confrontació" comercial "no beneficia ningú" i malgrat que l'executiu europeu està disposat a treballar en pro d'una "solució constructiva" per a una balança comercial tant de béns com de serveis amb els EUA, ha afirmat que Brussel·les té capacitat de respondre amb fermesa al torcebraç de Washington.

"Ha de quedar clar: Europa no ha començat aquesta confrontació. No volem necessàriament prendre represàlies, però tenim un pla sòlid per fer-ho si cal", ha sostingut, després de recalcar que el bloc europeu "té tot el que necessita" per protegir els ciutadans i la prosperitat europea.

Von der Leyen ha detallat que el més prioritari és la "unitat i la determinació" dels europeus, raó per la qual ha defensat els contactes amb els líders de la UE sobre "els pròxims passos" a fer. "Avaluarem acuradament els anuncis de demà per calibrar la nostra resposta", ha dit.

En tot cas, ha reiterat davant els eurodiputats que la UE té el mercat únic més gran del món, "la força per negociar i per contraatacar". "Els europeus ho han de saber: junts promourem i defensarem sempre els nostres interessos i valors i sempre defensarem a Europa", ha apuntat.