Von der Leyen avisa que la "resistència" d'Ucraïna és una "prioritat absoluta"

Portarà a la cimera de la setmana vinent un "pla global" per impulsar la producció europea d'armes

BRUSSEL·LES, 24 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmat aquest dilluns a Kíiv que "reforçar la resistència" d'Ucraïna és una "prioritat absoluta" per a la Unió Europea (UE); i ha anunciat que portarà a la cimera extraordinària del pròxim 6 de març un "pla global" per impulsar la producció europea d'armes i la defensa a Europa que també "beneficiarà Ucraïna".

"La guerra a Ucraïna continua sent una crisi crucial, les seves conseqüències són les més greus per al futur d'Europa", ha dit en un discurs durant la cimera internacional de suport a aquest país en el tercer aniversari de la invasió russa; un acte celebrat aquest dilluns a Kíiv i al qual han assistit altres líders europeus, inclòs el president del Govern central, Pedro Sánchez.

Així, Von der Leyen ha avisat que, davant la determinació del president rus, Vladímir Putin, d'aconseguir la "capitulació" d'Ucraïna, la UE sap què "vindria després, perquè ja va passar en el passat", i per això la "prioritat absoluta" és "reforçar la resistència" d'Ucraïna.

"Una nació pacífica ha estat envaïda sense cap més raó que l'obsessió imperial de Putin, però nosaltres creiem en una Ucraïna lliure i sobirana que camina cap a la UE", ha proclamat la conservadora alemanya, per insistir en el compromís d'acompanyar Kíiv cap a l'adhesió.

Von der Leyen, qui ha viatjat a Kíiv acompanyada per gairebé la totalitat del Col·legi de Comissaris, ha subratllat que "no és només el destí d'Ucraïna el que està en joc", sinó "el d'Europa", i per això per a la UE és una "prioritat absoluta reforçar la resistència d'Ucraïna".

La UE ha compromès fins avui 134.000 milions d'euros en suport al país envaït per Rússia, un suport "més gran que el de qualsevol altre", ha dit Von der Leyen, en resposta a les declaracions de Trump que els Estats Units han aportat més fons que la UE durant aquests tres anys.

Dins d'aquest suport, Von der Leyen ha apuntat que el pròxim desemborsament de 3.500 milions d'euros arribarà "al març" i ha apostat per "accelerar el subministrament immediat d'armes i de munició", una tasca que es materialitzarà "en les pròximes setmanes".

Amb tot, la cap de l'executiu comunitari ha avançat que la setmana vinent presentarà un "pla global sobre com reforçar els mitjans europeus de producció d'armes i de defensa", un projecte amb el qual "Ucraïna es beneficiarà".

Von der Leyen, que no ha exposat més detalls sobre la proposta que prepara, presentarà els detalls del pla als caps d'estat i de govern de la UE en la cimera extraordinària convocada pel president del Consell Europeu, António Costa, el dijous 6 de març a Brussel·les.