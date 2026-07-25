Von der Leyen aplaudeix "la valentia" dels efectius en els incendis de Madrid i Àvila

Europa Press/Contacto/Eugenio Rodriguez Rigo
MADRID 25 jul. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha traslladat aquest dissabte el ple suport de la Unió Europea als efectius que treballen contra els "devastadors" incendis a Madrid i Àvila i ha aplaudit la seva "valentia".
"Els meus pensaments estan amb els bombers que, amb valentia, lluiten contra les flames i amb totes i tots els evacuats", ha manifestat en un missatge publicat a les xarxes socials en què aprofita per resumir els esforços de cooperació de la Unió Europea contra els incendis a Espanya i França.
Així, cinc avions i dos helicòpters de la flota de protecció civil rescEU "estan ara desplegats a França i els quatre avions arriben a Espanya avui", ha informat Von der Leyen. A més, el programa d'imatges per satèl·lit de la Unió Europea, Copernicus, "també està proporcionant mapatges d'emergència per recolzar la resposta en ambdós països".
El Govern espanyol va demanar divendres a Brussel·les l'activació del Mecanisme de Protecció Civil de la Unió Europea, a sol·licitud de la Unitat Militar d'Emergències (UME), i va requerir d'almenys quatre mitjans aeris d'extinció d'ala fixa per a l'extinció dels incendis que estan afectant el país, especialment la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila.
Fonts de Moncloa van confirmar a Europa Press que tant Grècia com Itàlia ja havien acceptat aquesta petició i van oferir dos avions Canadair CL-415 cada país.