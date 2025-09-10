Von der Leyen anuncia la suspensió de l'acord comercial UE-Israel

ESTRASBURG (FRANÇA), 10 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la suspensió parcial de l'Acord d'Associació comercial entre la Unió Europea i Israel.
"Soc conscient que serà difícil obtenir majories. I sé que qualsevol mesura serà excessiva per a alguns", ha admès en la seva compareixença davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg (França).
A més, ha anunciat la suspensió del suport bilateral a Israel i la detenció de tots els pagaments en aquestes àrees, "sense que això afecti a la tasca amb la societat civil israeliana". També proposarà sancions contra els ministres extremistes i els colons violents.