Von der Leyen anuncia noves sancions contra Rússia per vetar el gasoducte Nord Stream

BRUSSEL·LES 16 maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat aquest divendres un nou paquet de mesures contra Rússia que inclouran el veto al gasoducte Nord Stream, a més d'aplicar sancions als bancs que donen suport a la seva maquinària bèl·lica i a la 'flota fantasma' amb la qual Moscou prova d'eludir les restriccions comercials.

"Per ser clars, volem la pau. I per això estem treballant en un pròxim paquet de sancions", ha afirmat en unes declaracions a la premsa a Tirana (Albània), en arribar a la reunió de líders de la Comunitat Política Europea (CPE).

Von der Leyen ha explicat que alguns dels principals elements d'aquest nou paquet seran el veto al gasoducte Nord Stream, augmentar vaixells de la llista de la 'flota fantasma', un nou topall més baix per al cru i més sancions al sector financer rus, en concret, als bancs russos i als bancs de tercers països que donen suport a la maquinària bèl·lica russa.

"Ha arribat el moment d'intensificar la pressió fins que Putin estigui preparat per a la pau", ha incidit la presidenta de l'executiu comunitari l'endemà passat que els vint-i-set hagin aprovat la 17a ronda de sancions des del començament de la invasió d'Ucraïna.

La líder alemanya també ha criticat el president rus, Vladímir Putin, per absentar-se de la reunió entre Rússia i Ucraïna a Turquia que ell mateix va proposar. "El president Zelenski estava disposat a reunir-se. El president Putin no s'hi va presentar. Això ens diu una cosa: Putin no vol la pau", ha reblat.