Von der Leyen anuncia el desbloqueig de 16.400 milions per a Hongria després de pactar reformes democràtiques

BRUSSEL·LES, 29 maig (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat aquest divendres el desbloqueig de prop de 16.400 milions d'euros en fons de cohesió i recuperació a Hongria que romanien retinguts per la deriva antidemocràtica de l'anterior govern liderat per Viktor Orbán.
"Només han passat unes setmanes, però podem ja sentir un fort aire de canvi a tota Hongria", ha afirmat Von der Leyen en una roda de premsa a Brussel·les acompanyada pel nou primer ministre hongarès, Péter Magyar, qui ha celebrat l'acord "molt important" per al seu país i garantit que cooperarà amb la Unió "en interès del poble hongarès i dels ciutadans europeus".
La cap de l'Executiu comunitari ha posat en valor l'acord polític amb el nou govern hongarès perquè senti les bases d'importants reformes en àrees clau per garantir l'Estat de dret i la protecció dels fons comunitaris, per exemple en matèria de lluita contra la corrupció.
"Hem acordat una base sòlida i segura. Per això, subjecte a les reformes que estan sent adoptades i a les inversions posades a marxar, m'alegra anunciar que podem desbloquejar 10.000 milions d'euros per a Hongria", ha explicat la presidenta comunitària, en referència als fons corresponents al pla de recuperació per a Hongria que, segons les regles de la UE, ha de ser executat abans que finalitzi agost perquè Budapest no perdi aquest suport.
Von der Leyen ha anunciat així mateix que descongelarà altres partides retingudes, en concret 4.200 milions de fons de cohesió paralitzats pel mecanisme de condicionalitat que impedeix el desemborsament d'ajudes si posen en risc l'Estat de dret, i altres 2.200 milions lligats a reformes per restituir drets fonamentals, inclosa la llibertat acadèmica.