Von der Leyen afirma que els nous aranzels dels EUA són "un dur cop per a l'economia mundial"

MADRID, 3 abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmat aquest dijous que els nous aranzels anunciats per la Casa Blanca per a la majoria dels seus socis comercials, que afecten en un 20 per cent al bloc europeu, són "un dur cop per a l'economia mundial", en el marc de la guerra comercial oberta per l'Administració de Donald Trump per aplicar la seva agenda proteccionista.

"L'anunci de Trump sobre aranzels universals per a tothom, inclosa la UE, suposa un dur cop per a l'economia mundial. Lamento profundament aquesta decisió", ha declarat durant una conferència de premsa que ha realitzat aquesta matinada des de Samarcanda, Uzbekistan, on es troba de viatge oficial per participar en el primer cim bilateral entre la Unió Europea i la regió d'Àsia Central.

Von der Leyen ha demanat "passar de la confrontació a la negociació", mentre que ha defensat la labor del comissari de Comerç, Maros Sefcovic, que "manté un diàleg permanent amb els seus homòlegs nord-americans". "Treballarem per reduir les barreres, no per augmentar-les", ha dit després de considerar que "existeix una alternativa" i que "no és massa tard per abordar les preocupacions mitjançant negociacions".