Von der Leyen acusa Rússia d'haver "traspassat una nova línia"

Costa condemna enèrgicament la "temerària i irresponsable" escalada russa en territori de la UE
BRUSSEL·LES, 29 maig (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assegurat aquest divendres que Rússia "ha traspassat una nova línia" després que un dron hagi impactat contra un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, prop de la frontera amb Ucraïna, un incident que ha deixat diversos civils ferits "en territori de la UE".
"La guerra d'agressió de Rússia ha traspassat una nova línia. La incursió d'un dron rus ha impactat en una zona densament poblada de Romania i ha provocat ferits civils. En territori de la UE. Expressem la nostra plena solidaritat amb Romania i el seu poble", ha indicat la cap de l'executiu comunitari en un missatge a les xarxes socials.
La conservadora alemanya ha avisat que mentre la Unió Europea continua reforçant la seva seguretat i dissuasió, especialment a la frontera oriental, continuarà augmentant la pressió sobre Rússia, ara amb la preparació d'un vintè primer paquet de sancions contra Moscou.
COSTA: "L'ESCALADA DE RÚSSIA ÉS TEMERÀRIA"
També s'ha pronunciat el president del Consell Europeu, António Costa, que després de mostrar la seva "plena solidaritat i suport" a Romania per l'incident que ha deixat dos civils ferits, ha avisat que la Unió Europea està unida per "augmentar la pressió sobre Rússia" amb sancions.
"L'escalada de Rússia en territori de la UE és temerària i irresponsable. Condemno en els termes més enèrgics aquesta violació de l'espai aeri nacional de Romania i del dret internacional", ha indicat en un altre missatge a les xarxes socials.
El socialista portuguès també ha indicat que els vint-i-set reforçaran les seves capacitats de defensa, "en particular al llarg de la nostra frontera oriental".