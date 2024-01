Al voltant d'1,8 milions de persones afectades per les pitjors inundacions en 60 anys a la República del Congo

MADRID, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

L'oficina de Nacions Unides per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris (OCHA) ha xifrat en 1,8 milions les persones afectades per les pitjors inundacions en 60 anys registrades a la República del Congo, que van començar a l'octubre de 2023 i que afecten a la major part del país, amb nou de les seves dotze regions sota l'aigua.

L'organisme ha assenyalat que el Govern va declarar l'Estat d'emergència el 29 de desembre, anunciant que més de 350.000 persones necessitaven ajuda vital urgent, si bé actualment els nivells d'aigua han començat a baixar al nord. No obstant això, l'accés segueix sent difícil, de manera que a diverses localitats només es pot accedir en canoa.

L'OCHA ha advertit que aquestes inundacions, que han afectat al sistema de salut i a l'educatiu, poden tenir conseqüències a mig i llarg termini a causa de l'impacte d'aquestes en els mitjans de vida dels congolesos, ja que els informes preliminars apunten al fet que s'han inundat 2.300 hectàrees de terres conreades.

Aquestes xifres indiquen que s'han destruït arbres fruiters, aparells de pesca, bestiar menor i altres mitjans per produir aliments en aquestes terres. És per això que el Govern i les agències de l'ONU han llançat una resposta humanitària de suport financer urgent.

Mentre que les organitzacions humanitàries duen a terme les avaluacions per aclarir què es necessita, on i com lliurar l'ajuda, el responsable d'Assumptes Humanitaris de Nacions Unides, Martin Griffiths, ha assignat 3,6 milions de dòlars (3,3 milions d'euros) del Fons Central de Resposta a Emergències per atendre les necessitats de 270.000 persones.

Les intenses pluges a la regió han deixat a més més de mig centenar de morts al país veí de República Democràtica del Congo, que també s'ha vist afectat per inundacions i lliscaments de terra en les últimes setmanes.