Al voltant de 600.000 palestins ja han fugit de Rafah davant de la intensificació dels atacs d'Israel

La UNRWA denúncia que els palestins segueixen sent desplaçats forçosament 76 anys després de la Nakba

MADRID, 16 maig (EUROPA PRESS) -

Al voltant de 600.000 palestins han fugit des de la setmana passada de la ciutat de Rafah, situada a la frontera amb la Franja de Gaza i Egipte, davant de l'augment dels bombardejos israelians i les incursions militars a la ciutat, que inclouen la presa del costat palestí del pas fronterer i la suspensió del lliurament d'ajuda a través del mateix.

"76 anys després de la Nakba, els palestins segueixen sent desplaçats de forma forçosa. A la Franja de Gaza, 600.000 persones han fugit de Rafah des que es van intensificar les operacions militars", ha informat l'Agència de Nacions Unides pels Refugiats de Palestina a Pròxim Orient (UNRWA) a través del seu perfil a la xarxa social X.

L'oficina de l'ONU, que ha fet referència al terme àrab empleat per descriure la fugida al 1948 de 700.000 persones després de la creació de l'Estat d'Israel en el marc de la commemoració dels 76 anys de la "Catàstrofe", ha agregat que des d'octubre "al voltant d'1,7 milions de persones han hagut de fugir de les seves llars i refugis a causa de la guerra a Gaza, moltes d'elles en múltiples ocasions".

L'Alt Comissionat de l'ONU pels Drets Humans, Volker Turk, va denunciar el diumenge "un nou desplaçament massiu per a una població de per si mateix traumatizada". "A on vols (Israel) que vagin? Ja no queda lloc segur a Gaza!", va afirmar, abans de sostenir que es tracta de "gent que està exhausta, que té gana i que s'ha quedat sense opcions".

Israel va anunciar el 7 de maig el control del costat palestí del pas de Rafah, suspenent les operacions humanitàries, la qual cosa ha fet augmentar la preocupació internacional per l'ahondamiento de la crisi humanitària. L'operació va ser llançada després de rebutjar una proposta d'alto-el-foc prèviament acceptada pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

L'Exèrcit d'Israel va llançar una ofensiva sobre la Franja de Gaza com a resposta als atacs executats el 7 d'octubre per Hamas, que van deixar 1.200 morts i 240 ostatges. Des de llavors, les autoritats palestines han notificat la mort de més de 35.200 persones, a les quals se sumen altres 480 com a conseqüència de les operacions de les forces de seguretat i d'atacs de colons israelians a Cisjordània i Jerusalem Est.