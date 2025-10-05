MADRID 5 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha informat que volen ja cap a Espanya 21 dels 49 espanyols de la Flotilla detinguts a Israel.
Entre els espanyols que viatgen en l'avió que ha partit de Tel Aviv es troben el regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Jordi Coronas i l'exalcaldesa Ada Colau, però no els tres representants de Podem que viatjaven a la Flotilla, Lucía Muñoz, Serigne Mbayé i Alejandra Martínez, que s'han negat a signar l'extradició, com sí han fet els 21 integrants que tornaran a Espanya aquest diumenge.
El ministre ha explicat en xarxes socials que el Govern espanyol segueix oferint protecció diplomàtica i consular a la resta dels espanyols que romanen a Israel "per garantir els seus drets fins que recobrin la llibertat".
El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha trucat a totes les famílies que tenen ciutadans entre els repatriats des de Tel Aviv que arriben aquest diumenge a Madrid i se'ls ha donat la informació del vol.
Des del primer dia hi ha telèfons habilitats per a les famílies dels espanyols retinguts i que estaran operatius fins que tots es trobin en llibertat. Els telèfons són el +34 91 000 1249 i el telèfon d'emergències consulars Tel Aviv +972(0)505772641.
L'eurodiputat dels Comuns i advocat de la Flotilla, Jaume Asens, en declaracions recollides per Europa Press al Canal 24 Hores de RTVE, ha assegurat que encara no coneixia el llistat de les 21 persones que arriben a Madrid i ha criticat que la comunicació amb els serveis consulars "ha deixat molt a desitjar" ja que el Ministeri no els han facilitat la llista dels passatgers.
"Les famílies estan angoixades, s'han assabentat de la notícia a través de la televisió. Hauria estat desitjable que haguessin trucat primer a les famílies abans d'informar als mitjans de comunicació", ha assenyalat.
Asens ha explicat que les persones que tornen aquest diumenge a Espanya són aquells que han signat "una deportació voluntària". "La resta s'ha negat a signar, per això estaran tres dies com a màxim detinguts, a l'espera de la compareixença davant del jutge i que ratifiqui la deportació forçosa", ha explicat.
"ESTAN BEN I EL TRACTE HA ESTAT CORRECTE"
Així mateix, ha afirmat que de les altres 28 persones que segueixen detingudes per Israel n'hi ha almenys tres que estan en vaga de gana, una d'elles és la representant de Podem, Alejandra Martínez.
"Estan incomunicats, però hem pogut saber que estan tots bé, animats i no hi ha cap ferit. Això és el més important per a nosaltres", ha assegurat. No obstant això, no ha concretat si hi ha hagut "algun cas d'excés de força". "Encara no ho sabem, però el que sí és que en termes generals el tracte ha estat correcte", ha puntualitzat.
"Hem de fer un seguiment específic de cadascun d'ells per veure psicològicament com estan, perquè no coneixem la situació concreta de detenció de cadascun d'ells, sabem només la foto general", ha agregat Asens.
ISRAEL CONFIRMA LA DEPORTACIÓ DELS "PROVOCADORS" ESPANYOLS
Poc després de l'anunci d'Albares, el Ministeri d'Exteriors israelià ha confirmat en el seu compte de la xarxa social X la sortida del seu avió des de Tel Aviv amb destinació a Espanya, acompanyats d'altres vuit tripulants de Portugal i Països Baixos, tots ells descrits com uns "provocadors".
"Altres 29 provocadors de la flotilla Hamas-Sumud han estat deportats avui des d'Israel a Espanya. Com vam dir, Israel desitja que tots els participants d'aquesta provocació siguin deportats al més aviat possible, però alguns d'ells han optat deliberadament per perllongar el procés legal de deportació, preferint romandre a Israel", ha indicat el Ministeri.
En el seu missatge, el Govern israelià, davant de les denúncies de maltractament que ha rebut el seu personal penitenciari, ha insistit que "tots els drets legals dels participants en aquesta maniobra publicitària estan plenament garantits".
"No es creen les notícies falses que estan difonent", rebla el missatge del Ministeri d'Exteriors.