El volcà Kilauea torna a entrar en erupció

MADRID, 11 set. (EUROPA PRESS) -

El volcà Kilauea de Hawaii, un dels més actius del món, ha tornat a entrar en erupció després de tres mesos de baixa activitat sísmica, segons dades de l'Institut Geològic dels Estats Units (USGS).

L'erupció, la tercera que registra aquest any, ha començat aquest diumenge cap a les 15.00 (hora local) i s'ha concentrat en el cràter de Halemaumau del volcà, que es troba al Parc Nacional dels Volcans de Hawaii.

Es tracta del volcà més jove i actiu de l'illa i ha registrat nombroses erupcions des de l'any 2000. "L'erupció s'ha vist precedida per un període de forta activitat sísmica", ha assenyalat l'USGS, segons informacions de la cadena de televisió CNN.

L'Agència de Gestió d'Emergències de Hawaii ha indicat que "en aquest moment, la lava està concentrada a la cimera i no suposa, ara com ara, una amenaça per a les comunitats locals".

No obstant això, les autoritats han elevat l'alerta per facilitar analitzar la situació i facilitar les tasques a mesura que augmenta la presència de gasos a l'atmosfera. "Els forts vents podrien implicar partícules lleugeres i portar-les lluny", indica l'alerta de l'USGS. "Des de l'any 2018, el volcà ha experimentat canvis de manera pràcticament constant amb episodis de calma pel mig", ha aclarit.

El 2018, el Kilauea va protagonitzar una forta erupció que va arrasar més de 700 cases i va forçar el desplaçament de milers de persones. Durant l'últim segle s'han detectat al voltant de mig centenar d'episodis eruptius.