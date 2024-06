Vladímir Putin i Kim Jong-un segellen un acord d'associació estratègica

MADRID, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El president de Rússia, Vladímir Putin, i el líder nord-coreà, Kim Jong-un, han signat aquest dimecres un acord d'"associació estratègica" amb una clàusula de defensa mútua en cas d'agressió, un pacte assolit durant la visita del mandatari rus al país, la primera en 24 anys.

Després d'un seguit de negociacions que s'han allargat durant aproximadament dues hores, els líders de tots dos països, reunits amb les seves respectives delegacions al Palau del Sol de Kumsusan, han donat el vistiplau a un acord que suposa la constatació del seu recent acostament.

Putin ha confirmat així que aquest document ofereix la possibilitat d'engegar mecanismes d'"assistència mútua en possibles agressions contra qualsevol de les parts signatàries", tal com ha explicat en una conferència després de la trobada. En aquest sentit, s'ha referit a les últimes declaracions dels membres de l'OTAN sobre la possibilitat de donar armes a Ucraïna i atacar objectius en territori rus.

"Això no només és una declaració, això està passant i és una clara violació de les restriccions assumides pels països occidentals en el marc de les seves obligacions internacionals", ha afirmat Putin, segons ha recollit l'agència Interfax. A més a més, el mandatari rus no ha descartat la idea de cooperar per desenvolupar la indústria tecnològica i militar d'aquests dos països.

Aquest document reemplaça el Tractat d'Assistència Mútua del 1961, el Tractat d'Amistat i Bon Veïnatge del 2000 i les declaracions posteriors signades el 2000 i 2001, segons ha explicat l'assessor del Kremlin, Iuri Uixakov, a l'agència russa de notícies TASS.

Tots dos líders han aprofitat per assenyalar que hi ha la necessitat de fixar nous acords atesa l'evolució actual de les aliances geopolítiques a escala tant mundial com regional, una situació que hauria portat Rússia i Corea del Nord a reforçar els seus vincles.