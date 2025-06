Una vintena de palestins morts i prop de 150 ferits en un atac israelià mentre esperaven rebre ajuda

MADRID 24 juny (EUROPA PRESS) -

Almenys una vintena de palestins han mort i prop de 150 han resultat ferits arran d'un bombardeig executat en les últimes hores per l'exèrcit israelià al sud de la vall de Gaza, on esperaven per rebre ajuda humanitària.

Fonts de l'Hospital Al-Awda de la ciutat de Nuseirat, al centre de la Franja de Gaza, han confirmat a l'agència de notícies palestina Sanad que han rebut en les últimes hores els cossos de dinou persones que han mort durant l'atac israelià, mentre que han arribat 146 ferits més, dels quals 62 es troben en estat crític.

Les víctimes es trobaven als voltants de la carretera de Saladí, que connecta el nord i el sud de l'enclavament palestí, i esperaven per rebre ajuda humanitària, segons han denunciat les mateixes fonts.