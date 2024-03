La vídua de Navalni defensa que Putin no és el "president legítim" de Rússia

MADRID, 19 març (EUROPA PRESS) -

Iúlia Navàlnaia, la vídua de l'opositor rus Aleksei Navalni, mort al febrer en una presó de l'Àrtic, ha assegurat aquest dimarts que Vladímir Putin no és el "president legítim" de Rússia atès que els resultats oficials de les eleccions del cap de setmana són un frau.

"Hem demostrat que Putin no és el nostre president. No l'hem elegit", ha dit en relació amb la protesta convocada diumenge durant els comicis de la iniciativa Migdia contra Putin, que va anunciar el mateix Navalni abans de morir.

Navàlnaia ha donat les gràcies als qui la van acompanyar diumenge "durant sis hores" al col·legi electoral. "Gràcies per venir, plorant, rient. Gràcies per cridar que esteu amb mi i amb en Navalni", ha dit abans d'afirmar que els manifestants "li retornen l'esperança".

La vídua de Navalni va instar la població a acudir a les 12.00 hores als centres de votació del país per protestar contra el que considera un frau electoral de Putin, que ha obtingut més del 87 per cent dels vots i una participació "rècord" segons els resultats oficials.

Navàlnaia ha instat la comunitat internacional a no reconèixer aquests resultats i "ajudar els ciutadans russos que s'oposen a Putin". "Insto a que finalment escolteu la veu de la Rússia lliure i adopteu una posició de principis en contra. No reconèixer els resultats de les eleccions falsificades, no reconèixer Putin com a president legítim de Rússia", ha ressaltat.