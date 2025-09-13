La vídua del comentarista Charlie Kirk adverteix del "foc" que han encès els "malvats" amb el seu assassinat

MADRID 13 set. (EUROPA PRESS) -
Erika Kirk, vídua del comentarista conservador nord-americà Charlie Kirk, ha advertit en el seu missatge de comiat del "foc" que han encès els "malvats" amb el seu assassinat.
"No teniu ni idea del foc que heu encès dins de la seva esposa. El plor d'aquesta vídua se sentirà per tot el món com un crit de guerra", ha afirmat en les que suposen les seves primeres declaracions públiques des de l'assassinat de Kirk dimecres passat.
La vídua de Kirk ha destacat que era el pare i marit "perfecte". "Si abans pensàveu que la missió del meu marit era potent, no en teniu ni idea. No teniu ni idea del que acabeu de desencadenar arreu d'aquest país, d'aquest món. No en teniu ni idea", ha advertit.
El missatge de l'esposa de Kirk ha estat gravat des de l'estudi des del qual el mateix Kirk es dirigia al món a través de xarxes socials amb el seu pòdcast, parlant des d'un faristol amb la frase "Que Charlie sigui rebut pels misericordiosos braços de Jesús, el nostre amorós salvador".
Erika Kirk ha manifestat en particular el seu agraïment al per el seu suport al president nord-americà, Donald Trump, i al seu vicepresident, JD Vance, i la seva "fenomenal" esposa, Usha, i ha destacat la tasca dels serveis d'emergència que van intentar salvar la vida del seu marit.
"Charlie deia que si mai es presentava a un càrrec, la seva prioritat seria reviure la familia nord-americana. Aquesta era la seva prioritat, però per sobre de tot, Charlie estimava els seus fills i m'estimava a mi, amb tot el seu cor, i s'assegurava que jo ho sabés cada dia", ha ressaltat.
Erika Kirk ha anunciat que tirarà endavant la gira organitzada per Turning Point USA, en el marc de la qual es va produir el seu assassinat, i ha animat els joves a sumar-se a aquest moviment polític. Kirk era el líder d'aquesta organització.
"Prometo que mai deixaré que mori el teu llegat", ha subratllat Erika Kirk abans de prometre que convertirà Turning Point USA en "l'organització més gran que mai hagi vist aquesta nació". "Que Déu us beneeixi a tots i que Déu beneeixi els Estats Units", ha conclòs.
Kirk va morir tirotejat durant un acte en una universitat de la ciutat d'Orem, a l'estat de Utah, i els investigadors se centren ara a esbrinar qui va perpetrar el crim. Ha estat detingut com a sospitós de la mort de Kirk un individu de 22 anys identificat com a Tyler Robinson, que havia manifestat prèviament animadversió contra el comentarista ultraconservador.