Suïssa rebutja en referèndum el topall de població el 2050 i les seves restriccions migratòries

Imatge d'arxiu de la població de Ginebra (Suïssa) - Europa Press/Contacto/Lian Yi
El centre-dreta, impulsor de la mesura, accepta el resultat però promet continuar amb el debat
MADRID, 14 juny (EUROPA PRESS TELEVISIÓ) -
La ciutadania suïssa ha rebutjat en referèndum aquest diumenge el topall de població proposat pel centre-dreta per a 2050, una mesura que obligava a més al Govern a severes restriccions en la seva política migratòria si el país sumava 400.000 persones més enguany.
La victòria del "no" en el cantó de Ginebra, confirmada per la radiotelevisió estatal SRF, ha acabat de decantar un resultat que, segons les projeccions sobre el total, acabarà amb un 55 per cent dels vots en contra de la iniciativa del Partit Popular Suís (SVP).
El grup del Partit Popular Europeu al Parlament Europeu, aliat de l'SVP, ha admès la derrota en el referèndum com una "decisió que cal respectar", mentre que el partit suís destaca la gran participació i creu que demostra que el topall poblacional mereix noves discussions.
A més, el plebiscit ha tornat a posar de manifest la divisió entre les zones urbanes i rurals, com Appenzell Innerrhoden, en el nord-est, on hi ha pocs estrangers i gairebé el 66% de la població aprova la iniciativa.
SVP, el partit més gran de Suïssa, s'ha oposat vehementment durant dècades a la immigració i a la UE, i ha plantejat diverses propostes en referèndums: la majoria han fracassat, encara que han tingut èxit algunes, inclosa la prohibició dels minarets el 2009 i la prohibició de cobrir-se la cara el 2021.
Encara que ha estat el partit suís amb més votants des de 1999, els quatre partits més grans han governat en coalició a nivell nacional durant dècades, impedint que el partit de dreta implementés les seves polítiques.
El partit va presentar el referèndum per limitar la població com una iniciativa de sostenibilitat que conservaria els recursos i combatria una major expansió urbana, els autobusos i trens superpoblats i la delinqüència. Però sempre va deixar clar que l'atenció se centrava a limitar el nombre d'estrangers al país.
La mesura proposada hauria suposat l'aplicació de restriccions a l'asil i la reunificació familiar una vegada que la població arribés als 9,5 milions, cosa que probablement passarà en la dècada de 2030. A Suïssa viuen actualment un 9,1 milions de persones.
Si aquestes mesures resultessin insuficients, el país alpí hauria posat fi al seu acord de llibertat de moviment amb la UE, que permet drets recíprocs per viure i treballar a través de les fronteres, malgrat que Suïssa no és membre del bloc. D'aprovar-se, Suïssa s'hauria convertit en l'únic país del món a limitar la seva població.
Monika Rühl, presidenta de l'associació empresarial Economiesuisse, s'ha felicitat pel resultat: "Encara necessitem accés a treballadors qualificats", ha dit en comentaris recollits per l'agència DPA, on ha assenyalat el problema de l'envelliment de la població si es restringeix la immigració. "Necessitem un accés senzill a través de la lliure circulació de persones amb la UE", ha afegit.
Mentrestant, Stephanie Gartenmann, diputada de l'SVP al Parlament regional de Berna, va intentar presentar la taxa d'aprovació del 45% com un èxit. "Aquest és un senyal clar que hem d'actuar", ha dit a la cadena SRF, abans de recomanar al país que aposti per una "immigració qualitativa" per "mantenir Suïssa tal com és: un lloc en què val la pena viure, amb prosperitat i una alta qualitat de vida".
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