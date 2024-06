VÍDEO: França.- La participació electoral puja gairebé 20 punts sobre 2022 fins a les 17

MADRID, 30 juny (EUROPA PRESS TELEVISIÓ) -

La participació en la primera volta de les eleccions legislatives que se celebren aquest diumenge a França ha aconseguit a les 17.00 el 59,39 per cent, una diferència de gairebé 20 punts percentuals per sobre de la registrada fins a aquesta mateixa hora en els comicis de 2022 (un 39,4 per cent), segons les dades del Ministeri de l'Interior.

Aquest resultat provisional és radicalment diferent al dels comicis de fa dos anys, que van acabar amb una participació final del 47,7 per cent, la més baixa registrada en unes legislatives. Ara, França s'encamina als millors percentatges d'assistència des de 1986.

De fet, poc després de ser publicada l'última estimació de les 17.00, els mitjans francesos han proporcionat dues estimacions de participació final, que podria rondar el 67,5 per cent segons Ipsos, i el 69,7 per cent segons Harris Interactive.

La població francesa ha anat als col·legis electorals en un ambient d'enorme agitació de cara a la primera volta d'uns comicis que podrien acabar de segellar l'ascens de la ultradreta representada en l'Agrupació Nacional de Marine Le Pen i Jordan Bardella; aquest últim, més que possible candidat a ocupar el càrrec de primer ministre del país, si es compleixen els sondejos.

